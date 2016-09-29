اجرای طرح تحول نظام سلامت رضایت عمومی را به همراه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی صبح پنج شنبه در دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی سمنان در محل فرمانداری شهرستان، با اشاره به اهداف کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی در ارتقاء سلامت عمومی جامعه و امنیت غذایی، اظهار داشت: اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت تدبیر و امید ضمن ایجاد رضایت عمومی شهروندان و آثار و نتایج مثبت آن از جمله، کاهش میزان پرداختی مردم برای ویزیت و درمان، ارتقای ارائه خدمات درمانی را نیز در پی داشته است.

وی با اشاره به اهمیت مسئله پیشگیری از بروز بیماری ها در کاهش بلایا در نظام سلامت خاطر نشان کرد: مصوبات کار گروه سلامت و امنیت غذایی می تواند تاثیر بسزایی در پیشگیری و شیوع بیماری ها داشته باشد .

فرماندار سمنان همچنین با اشاره به نزدیکی ماه محرم و برگزاری مراسم عزاداری از سوی هیئت‌های مذهبی و مساجد سطح شهر بر رعایت اصول و موازین بهداشتی در تهیه و توزیع نذورات مردمی تاکید و بیان داشت: دستگاه های متولی نسبت به اطلاع رسانی مخاطرات بهداشتی ذبح دام در معابر شهری و رعایت بهداشت مواد غذایی به اقشار مختلف مردم اقدام کنند.

دانایی به هماهنگی های انجام شده با شهرداری سمنان و استقرار هفت اکیپ ۱۰ نفره برای شستشوی معابر و جوی‌های سطح شهر قبل و بعد برگزاری مراسم عزاداری نیز اشاره و خواستار برگزاری کلاس های توجیهی و آموزشی در این بخش توسط مرکز بهداشت با هماهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شد.

دبیر کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان سمنان نیز در این نشست، گزارشی از عملکرد حوزه بهداشت و درمان در طول تابستان ارائه کرد و بیان داشت: طرح نظارتی از سوی ادارات متولی در کشتارگاه های مرغ و گوشت از ابتدا نگهداری دام و طیور تا عرضه نیز در شهرستان در حال انجام است.

فتاحی در پایان بر همکاری ها منجسم و مستمر در حوزه سلامت بین ادارات مختلف و شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمنان تاکید کرد.