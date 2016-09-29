به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبداللهی شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح یادمان شهدای گمنام شهرستان دلفان با اشاره به اینکه اقتدار و عزت امروز کشور به خاطر خون شهداست، اظهار داشت: ما نباید فراموش کنیم که هرچه داریم از شهدای گرانقدر است لذا اگر شهدا را فراموش کنیم به طور حتم نظام را فراموش کرده ایم.

وی بر لزوم ارج نهادن به مقام شهدا و زیارت مزار آن ها تاکید کرد و گفت: در چنین روزهایی بود که صدام ملعون وحشیانه به مرزهای کشور و استان های آن حمله کرد و زنان و مردان را به خاک و خون کشید و به تاسی از ایادی جنایتکار آمریکا و کشورهای خائن منطقه سودای کشورگشایی داشت.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب از همه جا بر کشور فشار وارد بود و دشمن به دنبال ساقط کردن نظام بود عنوان کرد: شرایط کشور در زمان جنگ مساعد نبود زیرا نیروهای نهادهای تازه تاسیس مانند سپاه و بسیج مردمی تجربه کافی نداشتند اما به خاطر نفس مسیحایی امام راحل و پشتیبانی ارزشمند مردم و توکل بر خداوند موفق شدیم در جنگ هشت ساله به پیروزی برسیم.

سردار عبداللهی با اشاره به اینکه امروز تنها کشوری که امنیت دارد جمهوری اسلامی ایران است، افزود: علاوه بر خواسته های به حق مردم مانند رفع بیکاری که باید به آن ها توجه کرد اما امروز ایران قدرترین کشور از نظر امنیت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تاسیس قرارگاه خاتم النبیاء بعد از دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: پتانسیل و ظرفیتی های بلقوه ای که در مهندسی رزمی سپاه پاسداران وجود داشت موجب شد که این قرارگاه به اذن مقام معظم رهبری تاسیس شود تا امروز موجب آبادانی کشور شده و به عنوان موتور محرک برای سازندگی آن باشد.

سردار عبداللهی گفت: امروز پیچیده ترین پروژه های بااهمیت و سرنوشت ساز برای کشور توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء احداث می شود.