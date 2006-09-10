حل مشكلات جهان تنها با عدالت و حفظ كرامت انسانها ممكن است / شوراي امنيت در انجام وظايف قانوني خود ناتوان است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، رئيس جمهور صبح امروز در ديدار پير فرناندو كازيني رئيس اتحاديه جهاني بين المجالس گفت: ما به عنوان كشوري كه بيشترين آسيب ها را از جنگهاي متعدد در خاور ميانه متحمل شده و در عين حال پايه گذار هيچ بحران و نا امني نبوده است، معتقديم باگفتگو و تعامل مي توان مسايل را حل و ديدگاهها را به هم نزديك كرد مگر آنكه عده اي قصد بي عدالتي و اصرار به ستم ورزي داشته باشند.

دكتر احمدي نژاد با ذكر اين نكته كه آمريكا و انگليس با ادامه مناسبات پس از جنگ جهاني دوم قصد دارند با ايجاد اختلاف و تفرقه ميان كشورهاي مستقل نظير كشورهاي اروپايي و كشورهاي منطقه خاور ميانه، منافع نامشروع خود را از هر گونه گزندي در امان دارند، گفت: اروپا و كشورهاي منطقه خاور ميانه به دليل همسايگي جغرافيايي و روابط ديرينه، منافع مشترك بسياري دارند كه امنيت يكي از آنهاست و بايد با رفتاري هوشمندانه نظير رفتاري كه برخي كشورهاي اروپايي در قبال مسايل عراق و لبنان در پيش گرفتند، به ايجاد صلح و امنيت بر پايه عدالت، در خاور ميانه و جهان كمك كنند.

رئيس جمهور با بيان اينكه مناسبات جهاني درحال حاضر وضع مطلوبي ندارد، بر ضرورت تقويت سازمان ملل متحد بر مبناي تحقق عدالت براي همه كشورها تاكيد كرد وافزود: تا زماني كه آمريكا، مخالفان خود را با ابزار شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تهديد مي كند و خود را دادستان و قاضي اين شورا مي داند، اين سازمان كارايي لازم را ندارد و همانطور كه مشخص است، در ايجاد صلح و آرامش و ثبات در جهان و اداي وظايف قانوني خود ناتوان است.

آقاي پير فرماندو كازيني رئيس اتحاديه جهاني بين المجالس هم با تاكيد بر نقش بسيار مهم جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاور ميانه گفت جامعه بين المللي براي ايجاد ثبات و آرامش به ايران نيازمند است و تصور اينكه بتوان براي معضلات خاورميانه راه حلي را بدون نظر ايران پيدا كرد، تصوري نادرست است.

رئيس اتحاديه جهاني بين المجالس گسترش چند جانبه گرايي از طريق تقويت سازمان ملل متحد رايكي از راه هاي برون رفت ازمشكلات كنوني جهان دانست و گفت خود آمريكايي ها نيز پذيرفته اند كه يكجانبه گرايي آنان از جمله در موضوع عراق نتيجه مثبتي در بر نداشته و آمريكا نتوانسته است براي ايجاد ثبات و امنيت درعراق راه حلي بيابد.