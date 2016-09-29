وزش باد شدید در استان بوشهر/ وقوع پدیده گرد و خاک و کاهش دید

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده افزایش سرعت وزش باد شمال غربی طی امروز و فردا در استان است که در نتیجه آن خلیج فارس کاملا مواج و طوفانی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در پی وزش باد احتمال بروز پدیده گرد و خاک و کاهش دید دور از انتظار نیست و ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود دمای هوا طی روزهای آینده به تدریج کاهش یابد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان، بیان کرد: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید و در برخی نقاط گرد و خاک و احتمال کاهش دید دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: جهت باد غالباً شمال غربی تا شمالی با سرعت ۱۶ تا ۴۸ کیلومتر در ساعت است و در دریا نیز جهت باد غالباً شمال غربی تا شمالی با سرعت ۲۰ تا ۵۴ کیلومتر در ساعت است که گاهی در برخی نقاط خلیج فارس بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد.

مساعدی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت آینده ارتفاع موج بین۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود که گاهی اوقات به بیش از ۲۰۰ سانتی متر نیز می‌رسد.

وی افزود: فردا زمان جزر اول دریا ساعت یک و ۴۲ دقیقه بامداد، مد اول ساعت هفت و ۴۵ دقیقه بامداد، جزر دوم ساعت ۱۴ و ۱۸ دقیقه و مد دوم دریا در ساعت ۲۰ و ۴۹ دقیقه خواهد بود.