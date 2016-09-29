شورای ورزش همگانی فرصتی برای ارتقای سلامت در سرخه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده بعدازظهر پنج شنبه در خلال نخستین نشست شورای ورزش همگانی سرخه به میزبانی فرمانداری و با حضور مسئولان نهادهای اجرایی و ذی ربط با مقوله ورزش و سلامت عمومی، بیان داشت: ورزش و تحرک در کنار فرهنگ سازی عمومی دوبال همراه برای افزایش نشاط و شادابی و همچنین واکسینه کردن افراد جامعه در برابر خطرات و معضلات اجتماعی هستند و در صورتی که این دو مقوله به صورت مکمل و فراگیر به مرحله اجرا در آیند می توان امیدوار بود که از معضل شوم اعتیاد و از بین بردن تقاضا برای مواد مخدر جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: شورای ورزش همگانی شهرستان باید با برنامه ریزی و طرح های مدون در راستای افزایش سلامت اجتماعی، نشاط و شادابی جامعه گام بردارد و هدف از تشکیل این شوراها، سوق دادن مردم به سمت ورزش است و در راستای نیل به این هدف مهم نیازبه برنامه ریزی و تعویض نگرش مردم در خصوص ورزش بسیار ضروری است.

ورزش عمومی نیازمند برنامه ریزی صحیح است

رئیس شورای ورزش همگانی سمنان، این شورا را یکی از پیش نیاز ها ومولفه های اصلی اکثر جلسات و شوراهای شهرستان بیان کرد وگفت: اگر مقوله ورزش و جوانان مهم تلقی نشود، شورای مبارزه با مواد مخدر دستور کار جلسات متعدد و بیشتری داشته و کار در حوزه پیشگیری و مبارزه با اعتیاد دوچندان خواهد شد و در همین راستا کارگروه سلامت و امنیت با چالش روبرو شده و نگرانی هایی برای ساماندهی جوانان و پرکردن اوقات فراغت آنان ایجاد می شود.

مویدی زاده ضمن اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به فرهنگ و برنامه ریزی در این بخش، ابراز داشت: ورزش متعلق به بازه زمانی و مکانی خاص نبوده و به یک محدوده سنی مشخص تعریف نمی شود و باید برای فراگیر شدن ورزش در میان تمامی آحاد جامعه و تمامی سنین تلاش کرد و ورزش همگانی را به ورزش برای همه تبدیل کنیم.

وی بااشاره به پتانسیل های بسیار مطلوب ورزش بانوان در شهرستان بیان داشت: ورزشهایی همچون ژیمناستیک، والیبال، بدمینتون و... بیشتر مورد توجه بانوان بوده که باید با سیاست گذاری درست و سرمایه گذاری اصولی در راستای توسعه و پیشرفت ورزش بانوان در شهرستان گام برداریم.

در نخستین جلسه شورای ورزش همگانی سرخه در خصوص توسعه و فراگیر کردن ورزش های همگانی، سیاستگذاری برای ارتقاء سلامت عمومی، پیشرفت ورزش در روستاها، طرح و برنامه ریزی برای آینده ورزش شهرستان توسط اعضاء بحث و تبادل نظر شد.