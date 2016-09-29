حضور در مسابقات المپیک ریو تجربه خوبی برایم بود

عادل مجللی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد خود در رقابت های المپیک ۲۰۱۶ ریو گفت: تقریبا به اهدافی که ترسیم کرده بودم دست یافتم اما همانطور که می دانید ۱۰ روز مانده به رقابت های المپیک متوجه کسب سهمیه شده بودم اما در مجموع از نتیجه راضی هستم.

مجللی خاطرنشان کرد: من در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان به آمادگی کامل رسیده بودم و در فاصله ۱۰ روز نمی توانستم در دو مسابقه سنگین شرکت کنم و از این نظر دچار افت بدنی شدم.

وی یادآور شد: تنها کاری که توانستم انجام دهم کم کردن سرعت افت بدن بود و نتوانستم رکوردهای قابل انتظار را به ثبت برسانم.

وی از آمادگی برای شرکت در المپیک های بعدی خبر داد و بیان کرد: حضور در رقابت های المپیک تجربه بسیار خوبی برایم بود و باتوجه به سنم می توانم در چندین دوره المپیک های بعد هم شرکت کنم.

این قایقران المپیکی، ضمن تشکر از مسئولان استانی و شهرستان بندرترکمن اظهار کرد: کسب سهمیه المپیک برای هر ورزشکاری یک افتخار است و نباید مسئولان بین ورزشکارانی که موفق به این مهم شده اند تفاوتی قائل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مجللی اهل شهرستان بندرترکمن، در رشته ۲۰۰ متر کانو کانادایی به مرحله نیمه نهایی المپیک ۲۰۱۶ ریو راه پیدا کرد و در این مرحله با ثبت رکورد ۴۲ ثانیه و ۳۸۶ هزارم ثانیه به رتبه ششم رسید و از صعود به مرحله فینال رقابتها بازماند. وی در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۴۱ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه به رتبه چهارمی رسیده بود.