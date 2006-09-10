"فرود در غربت" در پارك ساعي كليد خورد

به گزارش خبرنگار مهر، فيلم مضموني اجتماعي و خياباني دارد و داستان آن درباره مرد جواني است كه بعد از اخراج از محل كارش در خانه با پسربچه شش ساله اي مواجه مي شود كه مدعي است پسر اوست. مرد متوجه مي شود كودك حاصل زندگي او در آلمان است و بيماري پسرك باعث مي شود مرد براي بهبودي او همه تلاشش به كار بگيرد.

ساير عوامل توليد "فرود در غربت" عبارتند از نويسنده: سعيد اسدي، مدير فيلمبرداري: مصطفي كشفي، صدابردار: كريم كاشاني، طراح چهره پردازي: مهري شيرازي، دستيار اول كارگردان و برنامه ريز: حسين خضوعي، بازيگران: نازنين فراهاني، مجيد مشيري و نيما لولويي، تهيه كننده: بهاران فيلم با مشاركت ناجي هنر.