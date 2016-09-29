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۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۰

استاندار خراسان شمالی:

احداث کتابخانه آیت‌الله موسوی بجنوردی در حال پیگیری است

احداث کتابخانه آیت‌الله موسوی بجنوردی در حال پیگیری است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی در دیدار مدیرکل امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیگیری احداث مکان جدیدی برای کتابخانه آیت‌الله سید میرزا حسن موسوی بجنوردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدرضا صالحی در دیدار مدیرکل امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: مذاکراتی با سید کاظم و آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی فرزندان آیت‌الله سید میرزا حسن موسوی بجنوردی برای احداث کتابخانه‌ای بانام وی انجام‌شده است.

 وی تصریح کرد: از مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مدیرکل امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهیم این موضوع را پیگیری کنند.

صالحی تصریح کرد: مدیریت جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با توجه به ظرفیت‌های موجود استان و با همکاری نماینده ولی‌فقیه در استان و امامان جمعه و روحانیون استان بتواند در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر استان پیش رود.

کد مطلب 3782558

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