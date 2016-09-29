به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدرضا صالحی در دیدار مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: مذاکراتی با سید کاظم و آیتالله سید محمد موسوی بجنوردی فرزندان آیتالله سید میرزا حسن موسوی بجنوردی برای احداث کتابخانهای بانام وی انجامشده است.
وی تصریح کرد: از مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میخواهیم این موضوع را پیگیری کنند.
صالحی تصریح کرد: مدیریت جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با توجه به ظرفیتهای موجود استان و با همکاری نماینده ولیفقیه در استان و امامان جمعه و روحانیون استان بتواند در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر استان پیش رود.
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