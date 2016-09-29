اقدام مناسبی در مناطق نمونه گردشگری سوادکوه صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ادیانی ظهر پنجشنبه در همایش توسعه شهرستان با محوریت گردشگری با بیان اینکه در دنیای معاصر گردشگری به عنوان یک صنعت درنظر گرفته می‌شود، افزود: صنعت گردشگری برای موفقیت نیازمند به چهار ضلع جاذبه‌های تاریخی، جذابیت طبیعی، صنایع دستی و آداب و سنن است.

وی در ادامه افزود: ما برای موفقیت در گردشگری و استفاده از این اضلاع چهارگانه باید در تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گام‌های محکم‌تری برداریم، چرا که در شهرستان سوادکوه با وجود همه این قابلیت‌ها هنوز نتوانسته‌ایم آن اتفاق لازم را رقم بزنیم.

ادیانی خاطر نشان شد: در گذشته صنایع دستی این شهرستان همچون جاجیم یک برند بوده است، اما امروزه شاهد افول در این زمینه هستیم که نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی است.

وی با بیان اینکه تلازمی میان معتقدات مذهبی و گردشگری وجود ندارد، اشاره کرد: در قسمت غرب مازندران یکی از مهم‌ترین بخش گردشگری خارجی ما شیعیان عراق هستند و از این رو باید سرمایه‌گذران را جذب کنیم.

این نماینده مجلس با اشاره به برخی آمارهای کشوری گفت: ایران از نظر جاذبه‌های تاریخی جزو ۱۰ کشور جهان و از نظر جاذبه‌های طبیعی جزو پنج کشور برتر دنیا است که اگر بتوانیم مدیریت خوبی داشته باشیم می توان میان محیط زیست و گردشگری آشتی ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه هشت موافقتنامه اصولی توسعه گردشگری در سوادکوه از سال ۱۳۸۴ داریم، افزود: اگر قرار است که کاری دررابطه با گردشگری انجام شود باید اینها تقویت شوند و از جمله این مکان ها را می توان به منطقه نمونه گردشگری جوارم، آلاشت، ورسک، دریاچه شورمست، منطقه کوهستانی گدوک، پارک جنگلی آزاد مهر نام برد که در اکثر این مناطق اقدامی تاکنون صورت نگرفته است و اگر کارهایی انجام شده توسط دولت انجام شده است اما طرف دوم تعهد تا کنون اقدامی انجام نداده است که این امر می‌طلبد که موانع را شناسایی و برطرف کرد.

وی در ادامه افزود: دولت مکلف است که در زیرساخت ها و بخش سخت افزاری کمک کند و ما نمایندگان مردم نیز باید در بخش نرم‌افزاری کمک لازم را داشته باشیم تا بتوانیم در سال اقتصاد مقاومتی کارنامه خوبی در این زمینه داشته باشیم و ربط وثیق گردشگری و اقتصاد مقاومتی را به نمایش بگذرایم و اگر حتی یک شغل در این حوزه ایجاد گردد ما دست کارآفرینان را به گرمی می‌فشاریم.