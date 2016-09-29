برای معرفی جاذبه های گردشگری سوادکوه ضعیف عمل شده است

عبدالله رضیان، شورای اسلامی در همایش توسعه شهرستان با محوریت گردشگری با بیان اینکه هیچ جای ایران از نظر جاذبه‌های طبیعی بر سوادکوه برتری ندارد، افزود: همه ما باید تلاش کنیم تا این زیبایی‌ها به دیگران بشناسانیم و این تعریف می‌تواند از طریق تبلیغ باشد و ما در این زمینه تاکنون ضعیف عمل کرده‌ایم.

وی یکی از نیازهای گردشگری شهرستان سوادکوه برای تحول شدن را بحث تله کابین برشمرد و افزود: ما باید شرایطی ایجاد کنیم تا بتوان از زیبایی های این شهرستان بهره برد.

رضیان در ادامه افزود: ما در شاه‌راهی قرار داریم که حجم بسیاری از مسافران از آن عبور می کنند اما نتوانستیم از ظرفیت‌های اقتصادی این اشخاص استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های گردشگری جاده است، خاطر نشان شد: اما در این رابطه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم که امیدواریم با قول ریاست جمهور در سفراستانی سال ۹۴ شاهد افتتاح این محور تا پایان سال باشیم.

رضیان در ادامه اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم تا بتوانیم با صنعت گردشگری فقر مردم شهرستان سوادکوه را از میان ببریم و فضا را به سمتی پیش ببریم تا بتوان تا حدودی دغدغه اشتغال جوانان را مرتفع کنیم و این همایش می‌تواند آغازی برای این کار باشد.

در حاشیه همایش در محوطه بیرونی مراسم، نمایشگاه مردم‌شناسی به‌منظور معرفی پیشینه فرهنگی این سرزمین اعم از باورها، آداب و رسوم، معیشت و جاذبه‌های شهرستان دایر شد که مورد بازدید مسئولان، نخبگان و سرمایه‌گذاران قرار گرفت.