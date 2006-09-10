بررسي و انتخاب كتاب سال شهر آغاز شد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر ، به نقل از اداره كل روابط عمومي اين سازمان ، موضوعات برگرفته انتخاب اين كتاب به اين شرح اعلام شده است : تاريخ معاصربا رويكرد مشروطه ، تاريخ تمدن اسلامي با رويكرد پيامبر اعظم (ص) ، حوزه آموزش دين و معارف اسلامي ، جامعه شناسي شهري و فرهنگ عمومي ، مديريت شهري ، آثار هنري و معماري ، كودكان و نوجوانان با گرايش آموزش فرهنگ شهر نشيني ، ادبيات داستاني درموضوعات فرهنگ شهرنشيني و توان نشيني .



بنابر اين گزارش ، پديد آورندگان آثار و نويسندگاني كه تمايل به حضور دارند ، مي توانند سه نسخه از كتاب منتشر شده در سال 84 خود را پايان آذر ماه 85 به دبيرخانه جايزه كتاب سال شهر واقع در خيابان مطهري ، بعد از تقاطع سهروردي ، شماره 53 ، طبقه چهارم ارسال كنند . مراسم پاياني و انتخاب آثار در فواصل زماني يكم تا دهم بهمن 85 برگزار مي شود .



حضور اهالي فرهنگ وهنر ، چاپ و ارائه كتابنامه آثار ، خريد چندين نسخه از كتاب جهت اهداء به كتابخانه هاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، مساجد ، مراكز فرهنگي دانشگاه ها و حوزه هاي علميه و توزيع بين فرهيختگان جامعه و اعطاي تسهيلات حمايتي از سوي شهرداري از ديگر تمهيدات و برنامه هاي اجرايي جايزه كتاب به شمار مي آيد . اين تصميم در پي سياست هاي نوين سازمان فرهنگي هنري و نيز جهت دهي به آثار منتشر شده در حيطه هاي مختلف شهروند محوري لحاظ شده است .



ترغيب و تشويق اهالي فرهنگ و اعتلاي هدفمندي آثار درجهت گسترش موضوعات مرتبط با شهروندان از ديگرچشم اندازهاي انتخاب كتاب برترسال در نظر گرفته شده است .

