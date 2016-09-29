مسافران چادگانی به علت نبود پایانه حمل و نقل بیمه نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسدپور ظهر پنجشنبه، در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان چادگان اظهار داشت: یکی از مشکلات بزرگ شهرستان چادگان نداشتن یک پایانه مسافربری است که به همین دلیل، جمعیت ۳۵ هزار نفری مردم شهرستان از وسایلی برای مسافرت به شهرهایی مانند اصفهان استفاده می کنند که حتی صاحبان این وسایل حاضر به تکمیل فرم صورت بیمه ای برای مسافران نیستند.

وی افزود: روزانه ۳۰ مینی بوس از چادگان به سمت شهر اصفهان حرکت می کند که دارندگان فقط ۹ مینی بوس صورت وضعیت بیمه ای را برای مسافران خود تکمیل می کنند.

سرپرست فرمانداری چادگان، همچنین با اشاره به اینکه شهرداری چادگان آمادگی دارد زمین مورد نیاز برای احداث پایانه را در اختیار بگذارد چراکه شهرستان چادگان روزانه مسافران زیادی را برای سفر به مرکز استان دارد، گفت: شرکت های خصوصی حمل و نقل با دریافت زمین از شهرداری چادگان و سرمایه گذاری در شهرستان از سود و بهره اقتصادی بالایی در آینده برخوردار خواهند شد.

بدقولی شرکت مخابرات اصفهان برای راه اندازی دوربین های نظارتی چادگان

وی همچنین با تاکید بر اینکه خروجی تمام مراکز شهرستان ها به سمت شهر اصفهان باید چهار بانده باشد و این اتفاق در شهرستان چادگان نیفتاده است، افزود: مشکل جاده خروجی چادگان به اصفهان یک معضل برای مردم چادگان و هزاران مسافر و گردشگر شده است.

سرپرست فرمانداری چادگان از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان هم گلایه کرد و گفت: این اداره کل به جای صدور مجوز برای تاسیس شرکت های حمل و نقل در چادگان شرکت های موفق حمل و نقل را به شهرستان چادگان معرفی کند.

عنایت اله امیرحاجیلو، شهردار چادگان هم در این نشست، با گلایه از شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: شهرداری چادگان تمام هزینه خرید و نصب دوربین های نظارتی، امنیتی و ایمنی را پرداخته اما تا کنون شرکت مخابرات استان اصفهان به هیچ کدام از تعهداتش در این باره عمل نکرده است.