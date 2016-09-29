حریم محارم در فضای مجازی از بین رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد ظهر پنج شنبه در همایش طلایه‌داران تبلیغ استان همدان با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و فداکاری ملت بزرگ ایران است که توانستند بر بزرگترین معرکه‌ای که استکبار ایجاد کرده بود غلبه کنند، گفت: جهاد از ضروریات دین مبین اسلام است.

وی بااشاره به اینکه کسانی که در عرصه‌های مختلف جهاد شرکت کرده‌اند با بلندترین مفاهیم در ادبیات دینی اسلام توصیف شده‌اند، ادامه داد: پیامبر اسلام(ص) طی ۱۰ سال حضور در مدینه بیش از ۸۰ جنگ را متحمل شد.

اسلام دین صلح و آرامش است و هرگز به دنبال جنگ نبوده و نیست

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه اسلام دین صلح و آرامش است و هرگز به دنبال جنگ نبوده و نیست، گفت: دفاع جهاد اصغر و بالاترین جهاد، جهاد اکبر و یا همان جهاد با نفس است.

وی بااشاره به اینکه در طول تاریخ علمای بسیاری وجود داشتند که با نفس اماره جهاد کردند، به نوع دیگری از جهاد که نه اکبر و نه اصغر است و آن را جهاد کبیر می نامند اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام(ص) در مکه مأمور انجام جهاد کبیر بودند.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد با بیان اینکه مقام معظم رهبری جهاد کبیر را در دانشگاه افسری وارد مباحث سیاسی و جهادی کردند، افزود: رهبری گفتمان جدیدی را به وجود آوردند و ما به عنوان نزدیک‌ترین عناصر به رهبری باید این گفتمان را ترویج دهیم.

نظام سلطه هیچ گاه جبهه حق را تحمل نکرده است

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه در سوره احزاب خداوند مکرر دستور می‌دهد که در هیچ شرایط و هیچ موضوعی تابع کفار نشوید، افزود: نظام سلطه همیشه به دنبال نابودی نظام حق بود و هیچ گاه جبهه حق را تحمل نکرده است.

وی با اشاره به اینکه نظام سلطه جنگ نیابتی را در کشورهای اسلامی راه انداخته‌ و حرف از دموکراسی می‌زند، ادامه داد: دشمنان جبهه‌ای را در مقابل گفتمان نبوی و جبهه‌ای را در مقابل گفتمان حسینی شکل داده‌اند.

ایران جامعه ای اسلامی است و در گفتمان نبوی، علوی و حسینی تا خمینی(ره) به دنبال فردسازی، ملت‌سازی، دولت‌سازی و امت‌سازی بوده است حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد با اشاره به اینکه نظام سلطه قصد از بین بردن گفتمان حق را دارد، افزود: ایران جامعه ای اسلامی است و در گفتمان نبوی، علوی و حسینی تا خمینی(ره) به دنبال فردسازی، ملت‌سازی، دولت‌سازی و امت‌سازی بوده است.

وی با اشاره به شکل گیری شبکه‌های مردمی در عراق، یمن، لبنان و سوریه عنوان کرد: آبروی امت اسلامی در دنیا عزتمندترین آبرو است و باید انقلاب اسلامی ایران را حفظ کنیم.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر اینکه انقلابی بودن و انقلابی ماندن دارای شاخص‌هایی است که از جمله آنها حساسیت در برابر دشمن، کار دشمن، نقشه دشمن و عدم تبعیت از دشمن است، ادامه داد: حساسیت در برابر دشمن یعنی به حرکات و نقشه‌های دشمن توجه داشته باشیم.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد با بیان اینکه اقدامات و حرکات دشمن باید رصد شود و در مواجهه با تصمیمات دشمن برای ضربه زدن به انقلاب و اسلام باید هوشیار بود، گفت: برخی می‌خواهند بگویند ما توهم توطئه و توهم وجود دشمن داریم اما بدانند که ملت ایران کودتای ۲۸ مرداد و صدها اتفاق دیگر که از سوی آمریکا برای دشمنی با ایران ایجاد شد را فراموش نکرده است.

اعتماد به دشمن خطایی مرگبار برای انقلاب است

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه برخی با سخنان خود قصد ایجاد انحراف در مسیر را دارند، تأکید کرد: نباید به دشمن اعتماد کنیم چراکه اعتماد به دشمن خطایی مرگبار برای انقلاب است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن هرگز خیرخواه مردم و انقلاب نبوده و اعتماد به نظام سلطه با نابودی برابر است، گفت: باید با دشمن با زبان خودش حرف زد و رفتار کرد.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد با تاکید بر اینکه برخی می‌گویند سوء تفاهمی بین ایران و آمریکا ایجاد شده در صورتی که در ریشه سوء تفاهم غرض و مرض وجود ندارد، گفت: دشمن نسبت به ما کینه دارد و به دنبال اختلاف‌افکنی است.

وی با بیان اینکه دشمن موجودیت ما را قبول ندارد، افزود: یکی از روش‌های دشمن برای از بین بردن موجودیت ایران، تهاجم سخت و نرم است.

دشمن القای شبهه می‌کند و به اندازه‌ای وقت ما را می‌گیرد که ما به جای تهاجم به افکار ضد دینی دشمن، باید رفع شبهه کنیم حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد با بیان اینکه دشمن القای شبهه می‌کند و به اندازه‌ای وقت ما را می‌گیرد که ما به جای تهاجم به افکار ضد دینی دشمن، باید رفع شبهه کنیم، اظهار داشت: نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از اهداف دشمن است.

وی با بیان اینکه مبلغان نگهبانان اسلام ناب محمدی هستند و در این شرایط باید با تمسک بر جهاد کبیر در برابر دشمن بایستند و مردم را آگاه کنند، گفت: دشمن با گسترش آسیب‌های اجتماعی جامعه را از درون می پوساند که اگر موفق شود بسیاری از مسائل را از دست داده‌ایم.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه دشمن از طریق شبکه‌های مجازی و ماهوارهای کار می‌کند تا مفاسد را در جامعه رواج دهد، افزود: گزارش‌هایی که در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی ارائه می‌شود زیبنده جامعه اسلامی نیست.

وی با بیان اینکه رهبری به ۵ محور مهم اشاره دارند که یکی از محورها طلاق است، گفت: طلاق فی‌النفسه آسیب نیست و برخی مواقع با مشورت دادن و نصیحت، مشکلات زوج‌ها حل می‌شود.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی را از دیگر مشکلات دانست و با بیان اینکه حریم مادر، خواهر، دختر و محارم در فضای مجازی از بین رفته است، گفت: امیدواریم شاخص‌های اخلاقی و رفتاری در استان همدان به عنوان الگوی در کشور مطرح شود.