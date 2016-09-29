تعامل مردم با شهرداری ها موجب بهبود خدمت رسانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیتالله سیدمحمد حسینی شاهرودی پیشاز ظهر امروز در مراسم اختتامیه پنجاه و ششمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی استانها و شهرهای مراکز استانها که در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مسایل مهم و عمده که باید در سطح شهرها پیگیری و حل شود مدیریت واحد شهری است.
وی گفت: اگر مسئله مدیریت واحد شهری حل نشود منجر به ساخت و سازهای بیرویه در شهرها و تخریب آن توسط شهرداریها و نابسامانی در سطح شهر از نظر بافت شهری و آسفالت کردن معابر و خیابانها و حفاری کردن آن توسط دستگاهها و ادارات خدماترسان خواهد شد که نوعی بینظمی در مدیریت شهری انجام خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه در برخی مواقع از تجارب گذشته در بحث مدیریت شهری استفاده نمیکنیم، تصریح کرد: در قانون ۱۲۹۹ قانون مدیریت واحد شهری هم وجود دارد که باید آنها را در مدیریت شهرها به کار گیریم.
وی با تاکید بر اینکه باید در بین مردم امید و وعده مثبت شهری ایجاد کنیم، گفت: میخواهیم با وعدههای خوب به مردم مشارکتپذیری آنها را در امور شهری افزایش دهیم و خودشان در کنار شوراها و شهرداران پای کار باشند.
آیتالله حسینی شاهرودی افزود: باید برای مردم شرایطی فراهم کنیم که مردم با شهرداریها همکاری و تعامل داشته باشند و بهترین مکان برای زندگی انسانها ایجاد رفاه و آسایش و فضاهای مناسب شهری است.
وی با تاکید بر اینکه باید شهر یک شهر اسلامی و متناسب وضع مردم باشد، اظهار کرد: باید چهره شهر هم اسلامی باشد و تلاش کنیم کار فرهنگی در طراز نظام اسلامی و یک شهر متمدن صورت گیرد تا موجب رضایت خداوند و مردم قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان خاطرنشان کرد: باید مواردو چیزهایی که با چهره اسلامی شهر مغایرت دارند را حذف کنیم و شهر سنندج مرکز استان کردستان بیشتر از اینها ظرفیت دارد که سرسبز باشد چرا که متوسط بارندگی در این شهر دو برابر میانگین کشوری است.
وی به ظرفیتهای گردشگری طبیعی و مذهبی استان اشاره کرد و گفت: رسالت و کار شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی است تا گردشگر مذهبی در استان را بتوانند ایجاد کنند و منشا اشتغال و درآمدهای پایدار برای مردم استان باشند.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به در پیش بودن ماه محرمالحرام و ارادت مردم کردستان به سلاله پاک رسول اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: این عشق به امام حسین(ع) در بین همه ملت مسلمانان اعم از شیعه و سنی وجود دارد و ارادت خاصی به ایشان دارند.
وی گفت: همه مذاهب اسلامی به ویژه مذهب اهل سنت شافعی ارادت خاصی به امام حسین(ع) دارند و امام شافعی(رض) در مورد اهل بیت علیهمالسلام و حضرت علی و امام حسین(ع) اشعار زیادی سرودند و ارادت خود را به اهل بیت ابراز داشتند.
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