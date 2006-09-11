استقلال پنجشنبه به كرمان مي رود/ فكري و يوسفي غايبان هفته دوم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فكري كاپيتان تيم فوتبال استقلال تهران در جريان بازي تيم ملي برابر سوريه از ناحيه كشاله ران مصدوم شد و بنابه تشخيص كادر پزشكي استقلال تا دو هفته ديگر بايد فيزيوتراپي كرده و پس ازآن اجازه حضور در تمرينات تيمي را پيدا مي كند.

محسن يوسفي نيز در شرايطي مشابه ازناحيه زانو آسيب ديده است وحداقل تا سه هفته ديگر بايد به تمرينات اختصاصي و فيزيوتراپي بپردازد تا آمادگي حضور در تمرينات تيمي را بيابد. با اين وضعيت و تاييد كادر پزشكي استقلال اين دو تا هفته سوم ليگ برتر توانايي همراهي آبي پوشان را نخواهند داشت.

تيم فوتبال استقلال تهران كه در هفته دوم رقابتهاي ليگ مهمان مس كرمان خواهد بود صبح روز پنجشنبه تهران را به مقصد كرمان ترك خواهد كرد.