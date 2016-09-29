روحانیون مردم را به نظام و دولت امیدوار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر پنج شنبه در همایش مبلغین استان همدان با بیان اینکه حادثه غدیر به ما می گوید اگر کسی و جامعه ای به امامت و ولایت اعتقاد راسخ از عمق جان نداشته باشد به گونه ای انحراف در عمق آن جامعه نفوذ می کند و در مقابل رسول خدا می ایستند و شهادت فرزند رسول خدا را از کارهای خوب خود می دانند، گفت: امروز مفتخریم که ایران اسلامی پرچمدار شیعه در جهان است.

ولایت جامعه را از هر انحرافی مصون می دارد

استاندار همدان با تاکید بر اینکه انحراف شامل حال مردم ایران نشد و مردم ایران به ولایت که جامعه را از هر انحرافی مصون می دارد، متکی است، گفت: ارتباط معنوی و تنگاتنگ مردم و ولایت در ایران اسلامی دلیل توفیقات این کشور است.

نیکبخت با بیان اینکه وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند اقتصاد مقاومتی، همه مردم و دولت بسیج می شوند تا اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنند، گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب اجازه مذاکرات را می دهند، می بینیم استکبار که حتی حاضر به شنیدن نام غنی سازی نبود، این حق را برای ایران می پذیرد و اکنون اقرار می کنند که بدون نظر ایران هیچ مذاکره ای برای آنها در منطقه آسان نیست.

وی با بیان اینکه این توفیقات که از برکت غدیر و ولایت و امامت است با وحدت و تبعیت از ولایت حفظ می شود، گفت: ما در دنیا سربلندیم و دسیسه ها با قدرت وتدبیر دولت، پشتیبانی ملت و حمایت مقام معظم رهبری رفع خواهد شد.

درایت رهبر معظم انقلاب کشور را از آسیب ها مصون کرده است

استاندار همدان گفت: توجه و فرمانبری و تعامل و گوش به فرمان بودن دولت و هدایت و تیزهوشی و درایت رهبر معظم انقلاب کشور را از آسیب ها مصون کرده است.

نیکبخت با تاکید بر اینکه دولت گوش به فرمان رهبری است و هر فرمانی ایشان بدهند با دل و جان اجرا می کند و نه قهر می کند و نه به خود این اجازه را می دهد، گفت: روحانیت شیعه مستقل ترین نهاد سیاسی و اجتماعی دنیا است.

وی گفت: روحانیون باید در فرمایشات و گفته ها مردم را به نظام و دولت امیدوار کنند و اجازه تخریب دولت و نظام و یأس مردم را ندهند.

وی با بیان اینکه باید روحیه امیدواری را در مردم ایجاد کنیم، گفت: در استان همدان با تمام توان برای اقتصاد مقاومتی تلاش می شود و نتایج آن مشخص خواهدشد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه هر چقدر کار عمرانی و اجرایی انجام دهیم اما کار فرهنگی نکنیم آن کار عمرانی و اجرایی هم به خوبی به نتیجه نمی رسد، گفت: فرهنگ مهمترین آورده را برای یک جامعه دارد و باید به آن به لحاظ اعتبارات هم توجه داشت.