مهاجمان ما بي دقت بودند/ به تيم پاس اميدوارم

به گزارش خبرگزاري مهر مجيد جلالي گفت: آنچه از بازيكنان خواسته بودم در زمين اجرا شد و اگر در ضربات آخر دقت بيشتري مي كردند قطعا" با كسب نتيجه كرماني ها را بدرقه مي كرديم.



وي افزود: در تمام دقايق بازي بر زمين و حريف مسلط بوديم اما مشكل تيم پاس دراين بازي بي دقتي در ضربات آخر بود و بايد هرچه سريع تر اين مشكل را برطرف كنيم.



سرمربي تيم فوتبال پاس تهران در عين حال گفت: از شكست در بازي اول نگران نيستم و به تيم پاس در ادامه راه ليگ اميد فراواني دارم.



جلالي به تعريف و تمجيد از تيم فوتبال مس كرمان پرداخت و افزود: پس از سال ها مردم كرمان شاهد حضور يك نماينده استان در ليگ برتر فوتبال هستند و با بازي كه از اين تيم ديدم، مي توانند رشد خوبي داشته باشند.



وي خاطرنشان كرد: تيم مس كرمان در يارگيري بسيار خوب عمل كرد و توانست فشارهاي تيم پاس را تحمل كند. البته موقعيت هاي زيادي را از دست داديم و كرماني ها از تنها موقعيتي كه به دست آوردند، نهايت استفاده را بردند.