«نواز شریف» خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، نواز شریف نخست وزیر پاکستان پس از آنکه دو تن از نیروهای ارتش این کشور در منطقه کشمیر در درگیری شبانه با نیروهای ارتش هند کشته شدند، خواستار تشکیل جلسه کابینه و شورای امنیت ملی این کشور شد.

دولت اسلام آباد فردا جلسه کابینه را تشکیل می دهد و روز سه شنبه هفته آینده جلسه شورای امنیت ملی را با حضور سر وزیران چهار ایالت این کشور تشکیل می دهد.

در نشست شورای امنیت ملی قرار است موضوعاتی چون درگیری در منطقه مرزی بین هند و پاکستان و تازه ترین وضعیت موجود در کشمیر تحت کنترل هند مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همچنین جمعه هفته آینده جلسه مشترک دولت و پارلمان پاکستان برگزار می شود و در مورد امنیت ملی به پارلمان این کشور توضیحاتی ارائه می شود.

لازم به ذکر است در درگیری شب گذشته بین نیروهای ارتش هند و پاکستان، سه تن از جمله دو نظامی ارتش پاکستان کشته شدند.