به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد دوم حسن جعفری ظهر پنجشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به برنامههای هفته آتشنشانی اظهار کرد: از جمله برنامههای این هفته میتوان به اهدای خون توسط آتشنشانان به بیماران نیازمند اشاره کرد که با هدف تقویت روحیه ایثار، فداکاری و گذشت هر سال انجام میشود.
وی با بیان اینکه نخستین بانوان آتشنشان در مشهد مشغول به کار شدند، افزود: در حال حاضر بیش از یکصد بانوی آتشنشان با سازمان آتشنشانی مشهد همکاری دارند و در ماموریتهایی که مصدومان خانم باشند از نیروهای بانوان آتشنشانی استفاده میشود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد عنوان کرد: در مجموع یکهزار و ۱۱۱ آتشنشان در این سازمان آتشنشانی به مجاوران و زائران رضوی خدمت رسانی میکنند.
وی از افزایش تعداد ایستگاههای آتشنشانی مشهد در هفته آتشنشانی خبر داد و گفت: درحال حاضر ایستگاههای فعال آتشنشانی از ۴۶ ایستگاه به ۴۸ ایستگاه افزایش یافته است؛ البته تعداد ایستگاههای استاندارد برای مشهد ۶۰ ایستگاه است.
آتشپاد دوم جعفری با اشاره به ساخت دو ایستگاه آتشنشانی در مشهد عنوان کرد: با ساخت این ایستگاهها ۵۰ ایستگاه فعال در مشهد خواهد بود و برای ساخت ۱۰ ایستگاه باقیمانده دیگر هم پیگیر مصوبات، اعتبارات و زمینهای آن هستیم.
وی با اشاره به بازدید کارشناسان آتشنشانی از تمامی مساجد، حسینیهها، تکایا، خیمهها، هیئتهای مذهبی و چادرهای سطح شهر جهت تایید ایمنی آنان اظهار کرد: تمامی مجموعههای فعال در دستگاه حضرت سیدالشهداء(ع) در ایام محرم الحرام باید در بحث ایمنی مجوز لازم را از سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد دریافت کنند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: خوشبختانه در ایام محرم و صفر سال گذشته هیچ حادثهای از مساجد، حسینیهها، تکایا، خیمهها، هیئتهای مذهبی و چادرهای سطح شهر به این سازمان گزارش نشد.
وی در خصوص صدور مجوزهای فعالیت در ایام محرم و صفر سالهای گذشته خاطرنشان کرد: سال ۹۳ تعداد ۲۰۰ مجوز، سال گذشته ۲۴۰ مجوز و امسال نیز در آُستانه ایام محرم و صفر تاکنون ۳۶ مورد مجوز فعالیت صادر شده است که در حال تأیید استانداردهای لازم در حوزه ایمنی است.
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