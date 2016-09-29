مراسم سالگرد هادی نوروزی زیر بارش شدید باران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین سالگرد هادی نوروزی کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۵ و ۲۴ دقیقه در روستای کپورچال و بر سر مزار وی برگزار شد.

مصطفی قنبرپور و تعدادی از کارمندان باشگاه به نمایندگی از باشگاه پرسپولیس در این مراسم حضور پیدا کردند.

در این مراسم غلامرضا بهروان، رضا نورمحمدی، مهرداد کفشگری، مهرداد میناوند، فرشاد پیوس، بهزاد دادش زاده، مرتضی کرمانی مقدم، محسن آشوری، امیرحسین فشنگچی، محمد عباس زاده، مرتضی فنونی زاده، پژمان نوری، حمید عمران زاده، علیرضا مرزبان به همراه مالک باشگاه خونه به خونه بابل و تعدادی از مسئولان شهر بابل از حاضران در این مراسم بودند.

همچنین این مراسم با حضور چندهزار هوادار کاپیتان فقید پرسپولیس برگزار شد و هواداران یاد کاپیتان فقید پرسپولیس را گرامی داشتند.

همچنین در اواخر برنامه باران شدید شروع به بارش کرد و باعث شد تا برنامه برای دقایقی به هم بخورد.

از طرف باشگاه استقلال هم امیری در این مراسم حضور داشت همچنین مصطفی قنبورپور به نمایندگی از باشگاه پرسپولیس و تعدادی از نمایندگان استان در این مراسم سخنرانی کردند.

علی اکبر طاهری هم که پیش از این در کپورچال حضور داشت ظهر امروز به تهران بازگشت و در مراسم غایب بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس نهم مهرماه سال ۱۳۹۴ به علت ایست قلبی درگذشت.