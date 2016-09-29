عسلویه پیشتاز مشارکت در سرشماری اینترنتی در استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور ظهر پنجشنبه در نشست با دهیاران، شهرداران و شوراهای اسلامی اظهار داشت: مردم استان بوشهر از ابتدای اجرای طرح سرشماری به صورت اینترنتی مشارکت خوبی را در این طرح داشته‌اند و تاکنون حدود ۱۵ هزار نفر از مردم استان مشارکت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: بیشترین میزان مشارکت با ۱۰.۶ درصد مربوط به شهرستان عسلویه بوده است و بعد از آن نیز شهرستان کنگان با ۶.۹۳ درصد و دشتی با ۵.۷۱ درصد بیشترین مشارکت را داشته‌اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر با اشاره به اهمیت ویژه اجرای طرح سرشماری در دستیابی به اطلاعات و آمار مناسب، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها بر اساس آمار انجام می‌شود و می‌طلبد که مردم مشارکت خوبی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تدوین و اجرای سندهای چشم‌انداز نیز بر اساس همین آمار انجام می‌شود، بیان کرد: آمار و اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن از پیش نیازهای اجرای برنامه‌ ششم توسعه است.

عوض‌پور با اشاره به اینکه اطلاعات کسب شده در سرشماری عمومی نفوس و مسکن محرمانه است و در اختیار هیچ ارگان و سازمانی قرار نمی‌گیرد، افزود: باید تلاش شود که اطلاعات به صورت دقیق در سامانه ثبت شود.