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۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۸

قائم‌مقام معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی:

پایداری نظام ترویج در گرو انسجام دستگاه‌ها است

پایداری نظام ترویج در گرو انسجام دستگاه‌ها است

گرگان- قائم مقام معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: پایداری نظام ترویج در گرو انسجام سازمان‌ها و دستگاه‌ها است که در گلستان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاهپسند، ظهر پنجشنبه، در گردهمایی سالیانه محصولات پائیزه اظهار کرد: همگرایی و انسجام در بین بخش‌های مختلف و سازمان‌ها در گلستان وجود دارد که ضامن پایداری نظام ترویج است.

وی افزود: در نظام نوین ترویج فعالیت‌های مختلفی شکل گرفته است که رویکرد ترویج و ساماندهی مراکز یکی از این فعالیت‌ها است.

قائم مقام معاون ترویج وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در این نظام مسائل صنفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در حال پیگیری برای خرید خودروهای کشاورزی جدید هستیم.

شاهپسند گفت: مدیریت دانش و مشارکت بخش‌های تحقیقاتی از دیگر خواسته‌های نظام ترویج است.

به گفته وی، همه این اتفاقات و نظام ترویج برای این است که در تولید به برنامه اجرایی و عملیاتی برسیم، اگر برنامه عملیاتی تدوین نشود شاید نظام ترویج به نتیجه مطلوبی نرسد.

شاهپسند تأکید کرد: دغدغه امروز ما پایداری نظام ترویج است و پایداری هم در گرو انسجام سازمانی است.

در انتهای این مراسم از لباس نظام ترویج رونمایی شد.

کد مطلب 3782643

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