  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۹ مهر ۱۳۹۵، ۰:۲۰

ووشو جوانان جهان- بلغارستان؛

صعود ۵ سانداکار ایران به نیمه نهایی/حذف هاشمی و میرزاحسنی

صعود ۵ سانداکار ایران به نیمه نهایی/حذف هاشمی و میرزاحسنی

در پایان روز نخست از رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان جهان۵ عضو تیم ساندا کشورمان با برتری مقابل رقبای خود به نیمه نهایی راه یافته و سه سانداکار هم با شکست مقابل رقبا از دور رقابتها کنار رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که به میزبانی بلغارستان در شهر بورگاس جریان دارد، صبری، گرشاسبی، سهندی، آرمین افراز و فاطمه ویسی با شکست رقبای خود به مرحله نیمه نهایی راه یافته، فرشاد نظری نیا، کوثر میرزا حسنی و مائده هاشمی هم از دور رقباتها حذف شدند. 

 «حمیدرضا سهندی» در مرحله یک هشتم نهایی وزن ۶۰  کیلوگرم ساندای پسران به مصاف «انوگ فان» از ویتنام رفت در دو راند متوالی رقیب خود را شکست داد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.وی در مرحله بعدی و در مبارزه با «ساچین» از هند دو بر یک صاحب پیروزی شد و به نیمه نهایی راه یافت. وی برای صعود به دیدار نهایی به مصاف «مین سو کیم» از کره جنوبی خواهد رفت. 

در وزن ۶۵ کیلوگرم «آرمین افراز» در مرحله یک هشتم نهایی «آلسکاندر راسی» از لبنان را شکست داد. وی در مرحله یک چهارم نهایی  هم «سردار نیگماتوف» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی رسید.این ووشوکار کشورمان برای رسیدن به دیدار پایانی باید با «ژن شی» از چین مبارزه کند. 

یوسف صبری در وزن ۷۰ کیلوگرم ابتدا «ماگمد ایلیاسف» از روسیه را شکست داد و در مرحله یک چهارم نهایی هم مقابل «پتروف» از بلغارستان در دو راند متوالی صاحب پیروزی رسید. وی در مرحله نیمه نهایی  «وان لی» از ویتنام را پیش رو دارد. 

در وزن ۷۵ کیلوگرم «محمدمهدی گرشاسبی» ابتدا «جرج مارین» از رومانی را در دو راند متوالی شکست داد. وی در ادامه «سلطان گایزوف» قهرمان جوانان اروپا از روسیه را  در دو راند متوالی شکست داد. گرشاسبی هم برای صعود به دیدار نهایی باید به مصاف «اسن سلمان» از الجزایر برود. 

در وزن ٥٢ کیلوگرم فاطمه ویسی «اودی میکس» از آمریکا را شکست داد. وی با این پیروزی به نیمه نهایی راه یافت و برای رسیدن به فینال «تی هانگ انگوئن» از ویتنام را پیش رو دارد.کوثر میرزاحسنی در وزن ٤٨ کیلوگرم به حریفی از هند و مائده هاشمی در وزن ٦٠ کیلوگرم به چین باخته و حذف شدند. 

ششمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان پنجشنبه با حضور ووشوکارانی از ۵۱ کشور در بغارستان آغاز شده و تا روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ادامه خواهد داشت. 

کد مطلب 3782647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها