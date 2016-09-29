صعود ۵ سانداکار ایران به نیمه نهایی/حذف هاشمی و میرزاحسنی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که به میزبانی بلغارستان در شهر بورگاس جریان دارد، صبری، گرشاسبی، سهندی، آرمین افراز و فاطمه ویسی با شکست رقبای خود به مرحله نیمه نهایی راه یافته، فرشاد نظری نیا، کوثر میرزا حسنی و مائده هاشمی هم از دور رقباتها حذف شدند.

«حمیدرضا سهندی» در مرحله یک هشتم نهایی وزن ۶۰ کیلوگرم ساندای پسران به مصاف «انوگ فان» از ویتنام رفت در دو راند متوالی رقیب خود را شکست داد و به یک چهارم نهایی صعود کرد.وی در مرحله بعدی و در مبارزه با «ساچین» از هند دو بر یک صاحب پیروزی شد و به نیمه نهایی راه یافت. وی برای صعود به دیدار نهایی به مصاف «مین سو کیم» از کره جنوبی خواهد رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم «آرمین افراز» در مرحله یک هشتم نهایی «آلسکاندر راسی» از لبنان را شکست داد. وی در مرحله یک چهارم نهایی هم «سردار نیگماتوف» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی رسید.این ووشوکار کشورمان برای رسیدن به دیدار پایانی باید با «ژن شی» از چین مبارزه کند.

یوسف صبری در وزن ۷۰ کیلوگرم ابتدا «ماگمد ایلیاسف» از روسیه را شکست داد و در مرحله یک چهارم نهایی هم مقابل «پتروف» از بلغارستان در دو راند متوالی صاحب پیروزی رسید. وی در مرحله نیمه نهایی «وان لی» از ویتنام را پیش رو دارد.

در وزن ۷۵ کیلوگرم «محمدمهدی گرشاسبی» ابتدا «جرج مارین» از رومانی را در دو راند متوالی شکست داد. وی در ادامه «سلطان گایزوف» قهرمان جوانان اروپا از روسیه را در دو راند متوالی شکست داد. گرشاسبی هم برای صعود به دیدار نهایی باید به مصاف «اسن سلمان» از الجزایر برود.

در وزن ٥٢ کیلوگرم فاطمه ویسی «اودی میکس» از آمریکا را شکست داد. وی با این پیروزی به نیمه نهایی راه یافت و برای رسیدن به فینال «تی هانگ انگوئن» از ویتنام را پیش رو دارد.کوثر میرزاحسنی در وزن ٤٨ کیلوگرم به حریفی از هند و مائده هاشمی در وزن ٦٠ کیلوگرم به چین باخته و حذف شدند.

ششمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جوانان پنجشنبه با حضور ووشوکارانی از ۵۱ کشور در بغارستان آغاز شده و تا روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ادامه خواهد داشت.