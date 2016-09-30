رئیس جدید اداره ورزش و جوانان فومن معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان گیلان در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اداره ورزش و جوانان فومن که غروب پنج شنبه در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان فومن در رشته های مختلف ورزشی دارای پتانسیل و ظرفیت مناسب است.

سید حسن آموزگار بر ضرورت فراهم کردن امکانات مناسب برای رشد و توسعه ورزش تأکید کرد و گفت: انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت و امکانات موجود ورزش شهرستان در مسیر توسعه و رشد بیشتر حرکت کند.

وی افزود: برای اینکه شهرستان فومن جایگاه اصلی خود در ورزش استان و حتی کشور را کسب کند نیازمند تعامل و همکاری بیشتر مدیران شهرستان است.

ضرورت واگذاری پروژه های نیمه تمام ورزشی به بخش خصوصی

در ادامه این مراسم فرماندار فومن نیز ضمن تشکر از تلاش های رئیس سابق اداره ورزش و جوانان این شهرستان،گفت: خوشبختانه حوزه ورزش شهرستان از جایگاه مطلوبی برخوردار است.

میرشمس مومنی زاده با بیان اینکه همیشه از تغییرات در رأس امور اداری ایجاد تحول دنبال می شود، افزود: اگر بنا است تحولی ایجاد نشود تغییر نیز ضرورتی ندارد.

وی با اشاره به بازسازی، نوسازی و احداث فضاهای ورزشی در طی سال های اخیر در شهرستان فومن، خاطرنشان کرد: انتظار می رود با تغییر در مدیریت اداره ورزش و جوانان شهرستان تحولات بیشتری رخ دهد.

فرماندار فومن با بیان اینکه این شهرستان از نظر ظرفیت و پتانسیل ها ورزشی غنی است، خاطرنشان کرد: وجود هیأت های ورزشی فعال و استعداد ورزشکاران نشان از این داشته که ورزش شهرستان نیازمند تلاش و برنامه ریزی مناسب است.

وی باتأکید بر آمادگی هرگونه حمایت از سوی مسئولان ارشد شهرستان در زمینه ورزشی، افزود: فومن هم در ورزش های همگانی و قهرمانی و هم توسعه فضاهای ورزشی ظرفیت داشته و به توجه بیشتر نیازمند است.

مومنی زاده با اشاره به وجود برخی از پروژه های نیمه تمام در حوزه ورزش در شهرستان فومن، گفت: از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان درخواست شده که این پروژه ها برای تکمیل و بهره برداری عمومی به بخش های خصوصی واگذار شود.

ارتقای ورزش فومن هدف اصلی اداره ورزش و جوانان شهرستان

رئیس جدید اداره ورزش و جوانان فومن نیز در ادامه این مراسم با اشاره به تلاش و زحمات مسئول سابق این نهاد در شهرستان، اظهار کرد: خوشبختانه ورزش شهرستان به رغم وجود برخی کمبودها از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

مسعود پَرگل افزود: تلاش می شود تا با اجرای سیاست های کلان اداره کل ورزش، شاهد ارتقای سطح ورزشی فومن نسبت به جایگاه فعلی که هدف اصلی این نهاد است باشیم.

وی برتعامل و همکاری با سایر نهادهای شهرستان فومن اشاره کرد و گفت: برای توسعه و رشد در حوزه های مختلف ورزشی این نهاد به تنهایی قادر به فعالیت نبوده نیازمند همکاری همه دستگاه ها است.

در پایان این مراسم از زحمات منصور غفاری رئیس سابق اداره ورزش و جوانان فومن تقدیر و تشکر و مسعود پَرگل به عنوان رئیس جدید این نهاد معرفی شد.