بازگویی واقعیات دوران دفاع مقدس نیازمند زبانی گویا و هنرمند است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از خادمان راهیان نور با بیان اینکه در این برنامه اصلی ترین کار بر عهده راویان دفاع مقدس است چراکه باید تلخیها و شیرینیهای آن دوران را بیان کنند، گفت: استاندار همدان در راهاندازی اردوگاه شهید باکری در منطقه عملیاتی جنوب یاری رسان مجموعه بوده است.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان به کمک استاندار همدان در راهاندازی اردوگاه شهید مسعودیان در اهواز و اردوگاه شهید باکری در خرمشهر اشاره کرد و گفت: اگر واقعیتهای جنگ تحمیلی در بخشهای مختلف به درستی بازگو شود در ذهن افراد باقی خواهد ماند.
مجیدی بازگویی واقعیات دوران دفاع مقدس را نیازمند زبان گویا و هنرمند دانست و گفت: انتقال فرهنگ دفاع مقدس رسالت بزرگی است که بر دوش ما نهاده شده است.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان تاکید کرد: برای اجرای کار فرهنگی ـ معنوی تنها با حرف نمیتوان کاری کرد بلکه باید در عمل و واقعیت وارد عرصه فعالیت شویم.
وی به اعزام ۲۷ هزار نفر از استان همدان به اردوهای راهیان نور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: امسال اعزام ۳۰ هزار نفر از استان همدان پیشبینی شده که از این تعداد ۱۹ هزار سهم دانشآموزان است.
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