تقویت نیروهای ارزشی راه مقابله با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی در همایش معنوی و مذهبی مبلغین استان گلستان که ظهر پنجشنبه در مصلی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از پایگاه‌های دشمن در فضای مجازی، رسانه‌ای و رسانه‌های مکتوب بوده و برای مقابله با آنها باید نیروهای ارزشی را تقویت کنیم.

وی افزود: تقویت هسته‌های قرآنی، بهره گیری از سرمایه‌های فرهنگی، تقویت روحانیت و رسانه‌های انقلابی از مهم ترین راهکارهای مقابله با جنگ نرم است.

تقوی تصریح کرد: شائبه، دروغ و تهمت در جنگ نرم ترویج دارد و نخبگان، فرهیختگان و دولتمردان، مخاطبین جنگ نرم هستند که هر کدام به اندازه یک لشکر برای دشمن ارزش دارند.

وی ادامه داد: امروز جهان اسلام و جمهوری اسلامی با یک جنگ تمام عیار به نام جنگ نرم رو به رو شده و ما باید روش‌های مقابله با این تهاجم را به دست آوریم.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه در جنگ نرم با اقدام‌های حشونت آمیز، ارزش‌های جامعه مورد هدف قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: برای پیروزی در جنگ نرم باید حساسیت و یک عزم عمومی به وجود بیاید و باید این حساسیت را در جامعه ایجاد کرد تا همه به مقابله با آن دعوت شوند.

تقوی افزود: دشمن به دنیال این است تا بین مردم و حاکمیت از طریق جنگ نرم شکاف ایجاد کرده و روحیه‌ها را تضعیف کند.

وی تصریح کرد: باید بر روی ذهن مردم تاثیر بگذاریم تا رفتار آنها تغییر کند، شهدای جنگ نرم و تهاجم فرهنگی زیاد هستند و معتادان، هنجارشکنان، مفسدان و اشرار، کشته شدگان جنگ نرم محسوب می‌شوند.