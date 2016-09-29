به گزارش خبرنگار مهر، یونس خسروانی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع بازنشستگان تامین اجتماعی استان ضمن تبریک مناسبت ۲۵ ذی الحجه روز تکریم خانواده و بازنشستگان، اظهار داشت: بازنشستگان این سازمان، خدمات بزرگی به جامعه و کشور عرضه داشته اند و برگزاری بزرگداشت برای این قشر عزیز، را وظیفه خود می دانیم.

وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی استان بوشهر همواره، تکریم مخاطبان و بازنشستگان این سازمان را سرلوحه کار خود قرار می دهد، افزود: همه تلاش ما این است که امروز به طور شایسته قدردان سال ها زحمتی که شاغلان دیروز کشیده اند، باشیم و مشکلات و خواسته های ایشان را پیگیری کنیم.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر بیان داشت: سعی سازمان تامین اجتماعی بر افزایش خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران است و بحث درمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان را هم در دستور کار خود قرار خواهد داد.

خسروانی ابراز داشت: با تاکید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، موضوع بیمه تکمیلی که خواسته به حق بازنشستگان به شمار می آید را به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با مشارکت این سازمان ادامه خواهد داشت، گفت؛ سعی ما این است که به همه تعهدات این سازمان نسبت به خانواده بزرگ بازنشستگان و مستمری بگیران جامعه عمل بپوشانیم و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

دبیرخانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان استان بوشهر در این مراسم با تبریک روز تکریم خانواده و بازنشستگان، از مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر به دلیل توجه ویژه وی به امور مربوط به مستمری بگیران و بازنشستگان این سازمان و همچنین برپایی این مراسم با اهدای لوحی تقدیر کرد.

در این از فاطمه نساء میگلی نژاد همسر بازمانده نمونه همکار استان، عبدالرضا برزگرزاده بازنشسته همکار نمونه استان، محمد چنانی کارگر نمونه استان و کورش تنگستانی ازکارافتاده نمونه استان و کشور با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.

مراسم پیاده روی بازنشستگان تامین اجتماعی استان بوشهر با استقبال خوب بازنشستگان و خانواده های آنها همراه شد و پایان بخش این مراسم، برگزاری قرعه کشی و اهدای هدایایی به ۳۵ نفر از شرکت کنندگان بود.