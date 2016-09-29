لزوم رفع مشکلات متعدد ایثارگران دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزواری بعد از ظهر امروز پنجشنبه در دیدار با خانواده های پنج شهید مدافع حرم شهرستان دزفول که با حضور مسئولان و خانواده این شهدا در محل بنیاد شهید دزفول برگزار شد، تعداد شهدای جنگ تحمیلی شهرستان دزفول را ۲ هزار و ۶۰۰ نفر برشمرد و اظهار کرد: دزفول ۶۳۷ شهید زن را نیز تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.

وی با بیان اینکه چهار هزار جانباز و ۵۰۰ آزاده در سطح شهرستان دزفول وجود دارد، افزود: تعداد شهدا و جانبازان موشکی دزفول در دوران دفاع مقدس به ترتیب ۷۳۰ و ۸۰۰ نفر است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دزفول، تعداد جانبازان زن، شیمیایی و اعصاب روان دزفول را نیز به ترتیب ۱۲۵، ۳۵۰ و ۷۰۰ نفر برشمرد و گفت: این در حالی است که ۲۰ جانباز قطع نخاع و ۱۵۰ جانباز قطع عضو نیز در دزفول وجود دارد ضمن اینکه در آن دوران ۱۹ هزار مغازه و منزل مسکونی نیز بوسیله موشک های دشمن بعثی در سطح شهرستان دزفول تخریب و نابود شده اند.

سبزواری با اشاره به تعداد زیاد ایثارگران و کمبود اعتبارات و مشکلات متعدد این بنیاد در دزفول، خواستار مساعدت ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت برای رفع مشکلات جانبازان و ایثارگران شهرستان شد.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم از سوی مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی حاضر در مراسم، از خانواده های پنج شهید مدافع حرم شهرستان دزفول با اهدای هدایایی از جمله شال های ارسالی ازسوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیر به عمل آمد.

امیرعلی هیودی، سید مجتبی ابوالقاسمی، علیرضا حاجیوند قیاسی، محمد زلقی و عادل سعد پنج شهید مدافع حرم شهرستان دزفول هستند که در دفاع از حرم حضرت زینب(س) به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.