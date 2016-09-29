به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون فنی صداوسیمای مرکز خلیجفارس با اعلام این خبر گفت: مهمترین این طرحها راهاندازی ۱۲ سامانه تلویزیونی دیجیتال است.
احمد شیخ سیوندی افزود: با راهاندازی این سامانهها، ۱۶ روستای هرمزگان در شهرستانهای جاسک، بشاگرد و سیریک با جمعیت ۴ هزار و ۸۹۳ نفر ، برای نخستین بار شبکههای صداوسیما را دریافت میکنند.
معاون فنی صداوسیمای مرکز خلیجفارس تصریح کرد: برای اجرای این طرحها ۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
شیخ سیوندی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری رسمی از این سامانهها، پوشش تلویزیونی دیجیتال برای ۶۵ هزار نفر از مردم هرمزگان و اهالی شهر زرآباد سیستان و بلوچستان فراهم شد و میزان پوشش شبکههای دیجیتال از ۸۶ و پنجاهوشش صدم درصد به ۹۰ درصد افزایش یافت.
وی اضافه کرد: ۳ طرح نوسازی تجهیزات پشتیبانی صدا و تصویر از دیگر طرحهایی است که امروز با حضور رئیس رسانه ملی در صداوسیمای مرکز خلیجفارس به بهرهبرداری رسید. این طرحها باهدف یکسانسازی برنامههای تولیدی صداوسیمای مرکز خلیجفارس به بهرهبرداری رسید.
نظر شما