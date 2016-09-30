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۹ مهر ۱۳۹۵، ۹:۲۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان خبر داد:

سفر وزیر اطلاعات به سمنان/ گردهمایی علما برگزار می شود

سفر وزیر اطلاعات به سمنان/ گردهمایی علما برگزار می شود

شاهرود - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از سفر وزیر اطلاعات به سمنان برای حضور در گردهمایی علما و روحانیان استان در آستانه ماه محرم خبر داد.

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری گردهمایی علمای استان سمنان با عنوان طلایه داران تبلیغ در آستانه ماه محرم خبر داد و ابراز داشت: این مراسم شنبه دهم مهرماه به میزبانی مهدیه بزرگ سمنان با حضور حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات دولت یازدهم و روحانیان، علما، طلاب، اساتید حوزه و دانشگاه، مبلغان و اقشار تاثیرگذار استان برگزار می شود.

وی افزود: وزیر اطلاعات در این سفر رسمی خود به استان سمنان، صبح شنبه میهمان ویژه این گردهمایی است و احتمال دیدار وی با نماینده ولی فقیه در استان و مسئولان ارشد استانی وجود دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه گردهمایی فصلی علما و روحانیان استان در سال های اخیر با میهمانان و چهره های کشوری برگزار می شود، گفت: آیت الله خاتمی سال گذشته میهمان ویژه این مراسم بود و در سال جاری محمود علوی سخنران گردهمایی علمای استان سمنان است.

شکری بیان داشت: علما و روحانیان در زمره تاثیرگذارترین اقشار جامعه هستند و در آستانه ماه محرم گردهمایی این قشر، آغازی معنوی برای تبلیغ حکیمانه دین مبین اسلام در ایام ماه پیروزی خون بر شمشیر است.

وی افزود: ماه محرم زمان بسیار مناسبی برای تبیین جایگاه ولایت، ارزش های اسلامی، شعار سال و نحوه تحقق آن، سبک زندگی اسلامی، حمایت از مردم مظلوم مسلمان، دینداری، زکات، فرایض دینی، وقف، معروفات، اخلاق مداری، حب اهل بیت(ع) و ... است.

کد مطلب 3782715

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