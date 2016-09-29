تبدیل دزفول به قطب بهداشت و درمان جنوب غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده عصر امروز پنج شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین بیمارستان آموزشی و درمانی شمال خوزستان در سالن غدیر دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار کرد: شهرستان دزفول با آن همه نقشی که در دوران دفاع مقدس داشت از هیچگونه بیمارستان دولتی برخوردار نیست و با کمبود شدید تخت بیمارستانی مواجه است.

وی با بیان اینکه از بین ۴۵۶ روستای دزفول تنها ۹۸ روستا از آب آشامیدنی برخوردار هستند، افزود: بر اساس شاخص ها، شهرستان دزفول در بین ۲۷ شهرستان استان خوزستان در حوزه های راه، فضای فرهنگی و خانه های بهداشت روستایی به ترتیب رتبه های ۲۳، ۱۹ و ۲۵ را داراست که هر کدام یک نوع بحران محسوب می شوند.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به در دسترس نبودن و عدم برخورداری ۷۰ درصد از خاک دزفول از زیرساخت های اولیه، یادآور شد: این ها در حالی است که بزرگترین آبشار خاورمیانه و بزرگترین سد بتنی دنیا در دزفول قرار دارند اما عدم توجه به جنبه ها و ظرفیت های فراوان شهرستان مانع شناخت کافی شده است.

پاپی زاده، وجود دزفولی های پایتخت نشین از جمله محمد مخبر و سید علی صدرالسادات را از افتخارات شهرستان برشمرد و از برخی دزفولی های پایتخت نشین که تاکنون هیچ گونه اقدامی برای توسعه زادگاه خود انجام نداده اند گلایه کرد و خواستار میسر کردن مسیر توسط مسئولان دزفولی برای حضور بزرگان دزفولی در این شهر شد.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بیمارستان ۴۰۰ تختخوابه دزفول با مشارکت بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان گفت: پس از مدت ها شاهد یک پروژه بزرگ در دزفول خواهیم بود که این طرح درمانی شهرستان را به یکی از قطب های مهم بهداشت و درمان درجنوب غرب کشور تبدیل خواهد کرد.