آیین بزرگداشت یادروز حافظ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه با حضور مسعود سلطانی فر این آیین در آرامگاه حافظ آغاز شد که در ابتدا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس به سخنرانی پرداخت.

در این ویژه برنامه که با عنوان «روضه خلدبرین» به مناسبت یادروز حافظ که در آرامگاه این شاعر بلندآوازه در مجموعه فرهنگی و تاریخی حافظیه برپاست، صدرا ذوالریاستین، شاعر شیرازی غزل هایی را قرائت کرد. همچنین در ادامه علیرضا قربانی به اجرای قطعاتی می پردازد.

یاد روز حافظ که هر سال ۲۰ مهرماه همزمان با این مناسبت در تقویم رسمی کشور برگزار می شود، امسال به دلیل همزمانی این روز با دهه اول محرم، عصر امروز برگزار می شود.

به مناسبت بزرگداشت یادروز حافظ، جمعه ۹ مهرماه بازدید از آرامگاه لسان الغیب شیرازی رایگان است.