مبارزه با غفلت از مبانی نهضت عاشورا بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در همایش معنوی و مذهبی مبلغین استان گلستان که ظهر پنجشنبه در مصلی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم، غفلت را دره سقوط جوامع بشری دانسته و مبارزه با غفلت و سرگردانی یکی از مبانی نهضت عاشورا بود.

وی افزود: اگر غفلت گریبان جامعه‌ای را بگیرد و بی تفاوتی نسبت به مسائل جامعه ایجاد شود، آن جامعه با خطری بسیار بزرگ مواجه خواهد شد.

نورمفیدی تصریح کرد: مبانی قیام عاشورا مبانی قیام تمامی انبیاست و شاید قیام کربلا را باید گسترده‌تر از قیام انبیا بدانیم.

وی ادامه داد: تمامی انبیا مقابل جبهه کفر یا نفاق قرار می‌گرفتند، اما زمانی که سیدالشهدا (ع) به امامت رسید، جامعه گسترده‌تر و جبهه‌ای به ظاهر اسلامی مقابل امام حسین (ع) قرار داشت.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان اینکه رنگ و بوی اسلام در دوران امام حسین (ع) تغییر کرد و مسئولیت ایشان نسبت به جامعه بسیار سخت شده بود، گفت: امام حسین (ع) با نهضت عاشورا تا جایی که می‌توانست برای کسی جای بهانه نگذاشت و جان خود را فدا کرد تا جامعه را از غفلت و کنار کشیدن نجات بدهد.

نورمفیدی افزود: اگر دین از سیاست جداست، باید بیاندیشیم که امام حسین (ع) برای چه قیام کرد و کار ایشان دخالت در مسائل مهم اجتماعی نبوده است، بلکه با قیام خود وظیفه همه را مشخص کرد.

وی ادامه داد: کربلا تجسم عینی تمامی معارف اسلامی از توحید تا کوچک‌ترین مسائل از جمله اخلاق و رفتار است.