اربعین خاری در چشم دشمنان/ عزاداری محرم با تلاوت قرآن شروع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی شامگاه پنج شنبه در گردهمایی مداحان، امناء مساجد و هیئت های مذهبی شاهرود که به همت اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان در حسینیه اعظم مدرسه قلعه برگزار شد، ضمن اشاره به پیاده روی بزرگ دشمن شکن اربعین حسینی(ع)، گفت: اهمیت این حرکت میلیونی جهان اسلام و تشیع تا آنجا است که دشمنان با دیدن سیل خروشان مردم متدین و شیعان عاشق اهل بیت(ع) به هراس و تکاپو خواهند افتاد.

وی با بیان اینکه گردهمایی میلیونی شیعیان در اربعین، بزرگترین گردهمایی مسلمانان است، ابراز داشت: این گردهمایی خاری بر چشم مشرکان، دشمنان و دنیاپرستانی است که با زر و زور بر مردم منطقه آتش می گسترانند و شجره خبیثشان با دلارهای نفتی بر سرزمین اسلام ریشه دوانیده است لذا باید همه تلاش کنیم تا در این اجتماع عظیم نقش داشته باشیم.

مردم در اربعین حسینی نقش آفرینی کنند

امام جمعه شاهرود، گفت: هیئت های مذهبی باید تلاش کنند تا در راستای حرکت عظیم امام حسین(ع) نقشی ایفا کنند و این نقش هم در ایام محرم و هم اربعین حسینی(ع) باید پررنگ باشد چرا که هر میزان حضور و ظهور ما در این مراسم ویژه، بیشتر باشد به همان اندازه دشمنان اسلام در اجرای توطئه های شومشان نا امیدتر خواهند بود.

امینی با بیان اینکه قیام امام حسین(ع) سبب زنده شدن اسلام شد، گفت: این قیام امروز هم جوشش و تبلور خود را دارد و انقلاب و دفاع مقدس ما به برکت قیام امام حسین(ع) و عاشورا انجام شد لذا باید قدردان این راه باشیم و در امتداد این مسیر از دل و جان و مال هزینه کنیم.

وی بیان داشت: انقلاب اسلامی آغازگر جریاناتی شد که به بهار عربی معروف شد لذا باید دانست که این نفوذ و الگو پذیری نمونه بارز حقانیت پیام انقلاب اسلامی با تاسی از قیام حسین(ع) است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شاهرود با بیان نکاتی درخصوص شکل عزاداری های محرم نیز، تصریح کرد: نباید درعزاداری ها اصرار به سیاه پوش کردن سراسر اماکن داشته باشیم چرا که جذابیت های بصری شهر باید لحاظ شود همچنین شروع مراسم عزاداری با تلاوت قرآن نیز، امر پسندیده است که باید رواج یابد.

موکب شاهرود در کربلا برپا می شود

فرماندار شاهرود نیز در این همایش با اشاره به برپایی موکب شهرستان در ۱۵۰ متری حرم حضرت عباس(ع)، گفت: مردم شاهرود در این موکب، پذیرایی از پنج هزار نفر از عزاداران اربعین حسینی(ع) را برعهده دارند.

سیدمحمدرضا هاشمی با بیان اینکه پیش بینی می شود در سالجاری بیش از پنج هزار شاهرودی در اربعین حضور داشته باشند، ابراز داشت: باید تلاش کنیم تا در پذیرایی زائران حسینی(ع) نقش ویژه ای ایفا کنیم و برای نیل به این هدف برنامه های ویژه ای از جمله ادعیه متبرکه، برنامه های فرهنگی، یادواره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و... در این موکب تدارک دیده خواهد شد.

وی افزود: شاهرود به تنهایی یک سوم تمام شهدای استان سمنان را تقدیم اسلام و انقلاب کرده لذا شایسته است امروز نیز امروز نیز بیشترین کمک را به مراسم امام حسین(ع) و اربعین داشته باشد.

فرماندار شاهرود بیان داشت: مردم متدین و خداجوی این شهرستان قطعا در برگزاری راهپیمایی عظیم عاشورائیان در اربعین حسینی از تمام وجود مایه خواهند گذاشت و این امر امروز باعث ناامیدی دشمنان اسلام خواهند شد که تمام تبلیغات خود را بر دلسردی شیعیان و جوانان از دین مبین اسلام برنامه ریزی می کنند.

تلاوت قرآن، مداحی، بحث و تبادل نظر درباره برگزاری مراسم اربعین حسینی و دهه نخست ماه محرم در شاهرود، سیاه پوش مساجد و ... از جمله موضوعات مطرح شده در این همایش بود.