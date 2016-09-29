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۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۳

یک سی و دوم جام حذفی؛

نفت تهران و ذوب آهن اصفهان از سد حریفان خود گذشتند

نفت تهران و ذوب آهن اصفهان از سد حریفان خود گذشتند

تیم های فوتبال نفت و ذوب آهن اصفهان با شکست حریفان خود جواز حضور در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی ایران را به دست آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نفت تهران امروز پنجشنبه موفق شد با نتیجه پرگل هفت بر یک از سد میهمان خود مهرگان دره شهر بگذرد.

برای نفت در این دیدار امیر ارسلان مطهری (دو گل)، محمد قاضی (سه گل)، اکبر صادقی و محمد قاضی گل زدند. 

تیم ذوب آهن هم که به تازگی با یحیی گل محمدی قطع همکاری کرده در زمین شهرداری بوشهر و با ضربات پنالتی از سد این تیم گذشت. هدایت مدافع عنوان قهرمانی بر عهده مجتبی حسینی است.

نتایج کامل دیدارهای امروز به این شرح است:
* اتحاد لردگان ۲ - ماشین سازی تبریز ۱۱
*زاگرس یاسوج صفر - فولاد یزد یک 
* غذای سبز مشهد صفر - سپاهان اصفهان ۴
* آینده سازان برق جدید شیراز یک - فجرسپاسی صفر
* بادران تهران ۲ - پاراگ تهران صفر
* پیکان تهران ۲ - هف سمنان صفر
* نفت تهران ۷ - مهرگان دره شهر یک
* شهرداری بوشهر صفر - ذوب آهن صفر (ذوب آهن در ضربات پنالتی ۶ بر ۵ برنده شد)

کد مطلب 3782732

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