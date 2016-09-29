نفت تهران و ذوب آهن اصفهان از سد حریفان خود گذشتند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نفت تهران امروز پنجشنبه موفق شد با نتیجه پرگل هفت بر یک از سد میهمان خود مهرگان دره شهر بگذرد.

برای نفت در این دیدار امیر ارسلان مطهری (دو گل)، محمد قاضی (سه گل)، اکبر صادقی و محمد قاضی گل زدند.

تیم ذوب آهن هم که به تازگی با یحیی گل محمدی قطع همکاری کرده در زمین شهرداری بوشهر و با ضربات پنالتی از سد این تیم گذشت. هدایت مدافع عنوان قهرمانی بر عهده مجتبی حسینی است.

نتایج کامل دیدارهای امروز به این شرح است:

* اتحاد لردگان ۲ - ماشین سازی تبریز ۱۱

*زاگرس یاسوج صفر - فولاد یزد یک

* غذای سبز مشهد صفر - سپاهان اصفهان ۴

* آینده سازان برق جدید شیراز یک - فجرسپاسی صفر

* بادران تهران ۲ - پاراگ تهران صفر

* پیکان تهران ۲ - هف سمنان صفر

* نفت تهران ۷ - مهرگان دره شهر یک

* شهرداری بوشهر صفر - ذوب آهن صفر (ذوب آهن در ضربات پنالتی ۶ بر ۵ برنده شد)