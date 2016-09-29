برترین های یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان پنج شنبه شب در فضای باز محوطه دریاچه زریبار با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و دو تن از معاونان وی، استاندار کردستان و جمع دیگری از مسئولان استانی وشهرستانی برگزار شد

بخش آیینی

با رای هیئت داوران در حوزه موسیقی این بخش لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به آهنگ ساز گروه نمایش بونک بهینی از آمل اهدا شد.

در حوزه تحقیق و پژوهش نمایش های آیینی هیئت داوران اثری را شایسته تقدیر ندانست.

با رای هیئت داوران در حوزه طراحی فضا، ابوالفضل طبسی طراح نمایش بزم و رزم از سبزوار رتبه نخست، هیام احمدی و فرامرز غلامیان طراحان نمایش دی زنگرو از آبادان رتبه دوم و علی قاضی طراح نمایش بازبازک از مسجد سلیمان رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش کارگردانی نمایش های آیینی هم با رای هیئت داوران ابوالفضل طبسی کارگردان نمایش بزم و رزم از سبزوار رتبه اول، غنچه شکوهی و محسن اردشیر کارگردانان نمایش بونک بهینی از آمل رتبه دوم و هیام احمدی و فرامرز غلامیان کارگردانان نمایش دی زنگر و از آبادان رتبه سوم را کسب کردند.

بخش آزاد

با رای هیئت داوران رتبه اول حوزه موسیقی در نمایش های بخش آزاد را احمد جعفری آهنگ ساز نمایش مستند پخش نشده میرزا از تهران، رتبه دوم را ماهور شیدایی فر آهنگ ساز نمایش دیپورت از ساری به خود اختصاص دادند و هیئت داوران در این بخش برای رتبه سوم انتخابی نداشت.

در حوزه طراحی فضا رتبه سوم را طراح نمایش سکوت رنگ ها از مریوان، رتبه دوم را طراح نمایش آقای دلواپس از سنندح و رتبه نخست هم به طراح نمایش دربازی آخر راهی برای خروج نیست کسب کردند.

طراح نمایش مستند پخش نشده میرزا از تهران با رای هیئت داوران حائز رتبه نخست طراح نمایش هاورای دارستان از مریوان رتبه دوم و طراح نمایش داستان مردم از تهران حائز رتبه سوم شدند.

نازیلا امینی برای بازی در نمایش ویروس بدون مرز از سقز رتبه نخست بازیگری زن، مرجان کرمی بازیگر نمایش روایت پیچیده یک کلنگ زنی از تفرش رتبه دوم و مرجان قاسمی بازیگر نمایش شبیه خوانی پطرس از دهلران رتبه سوم بازیگری زن را کسب کردند.

در بخش بازیگران مرد هم محمد هادی عطایی و ابوالفضل صمیمی بازیگران نمایش مستند پخش نشده میرزا از تهران مشترکا رتبه نخست، میثم سرابادانی بازیگر نمایش روایت پیچیده یک کلنگ زنی از تفرش رتبه دوم و سیوان صیدی بازیگر نمایش آقای دلواپس از سنندج هم رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش کارگردانی نمایش های آزاد، هم با رای هیئت داوران احمد صمیمی کارگردان نمایش مستند پخش نشده میرزا از تهران رتبه اول، امید مصطفایی کارگردان نمایش دربازی آخر راهی برای خروج نیست از بوکان رتبه دوم و مهسا ابطحی کارگردان نمایش روایت پیچیده یک کلنگ زنی از تفرش رتبه سوم را کسب کردند.

بخش پژوهش

مقاله مهدی مرادی و خسروسینا با رای هیئت داوران این بخش به عنوان مقاله برگزیده انتخاب و ترجمه مقاله ای با عنوان روش تدریس انتقادی برای آموزش و مطالعات اجتماعی توسط زینب عسکری شایسته تقدیر شد.

بخش نظرسنجی مردمی:

نمایش پهلوان کچل به کارگردانی علی عطایی و حامد زارعان از تهران، هاوری دارستان به کارگردانی سوران حسینی و مستند پخش نشده میرزا به کارگردانی احمد صمیمی از تهران از سوی مردم به عنوان بهترین نمایش ها مورد تجلیل قرار گرفتند.

ازهفت بازیگر خردسال نمایش کار، کودک و خیابان از مریوان، نرگس منصوری بازیگر خردسال نمایش سکوت رنگ ها از سنندج و یکتا احمدی بازیگر نمایش رستگاری در ساعت... و آلا البرز و هلین احمدی تجلیل شد.