اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی در تاریخ هرمزگان ماندگار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی پنجشنبه شب در مراسم اختتامیه چهاردهمین اجلاس بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی با بیان اینکه سال گذشته استاندار هرمزگان، به نمایندگی از مردم این استان پرچم میزبانی از اجلاس پیرغلامان حسینی را بر عهده گرفت، اظهار داشت: این اجلاس در تاریخ هرمزگان برای همیشه ماندگار خواهد شد.
اکرمی با بیان اینکه شش ماه برای هماهنگی این امر زمان گذاشتیم، اضافه کرد: بیش از ۶۵۰ نفر از سایر استانها و ۳۵ نفر از ۱۷ کشور دنیا در این اجلاس حضور یافتهاند.
دبیر استانی اجلاس پیرغلامان حسینی در هرمزگان، ضمن تقدیر از سازمان صدا و سیما یادآور شد: تمامی سعی و تلاش خود را برای برگزاری هر چه بهتر این اجلاس به کار بردیم و اگر کمی و کاستی و نواقصی در کار بوده است از میهمانان پوزش میخواهیم.
در بخشی از مراسم اختتامیه نیز پرچم بارگاه و آستان مقدس امام حسین (ع)، که توسط خادمان امامزاده سید مظفر (ع) بندرعباس و سید عبدالعزیز به نمایندگی از حرم امام حسین (ع) حمل میشد، به محل برگزاری مراسم آورده شد و توسط استاندار هرمزگان به استاندار اصفهان که استانش میزبان دور بعدی این اجلاس است واگذار شد.
در پایان این اجلاس از خادمان و پیرغلامان حسینی تجلیل و قدردانی شد.
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