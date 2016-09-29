به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی علی عسکری پنجشنبه شب در آئین اختتامیه چهاردهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی که در حسینیه ثارالله بندرعباس برگزار شد، برگزاری این اجلاس را سنتی حسنه برای تکریم و تجلیل از پیرغلامان حسینی دانست و بیان داشت: حماسه حسینی حماسه خداست و حماسه اخلاص و عشق ورزیدن و فداکاری در راه خداست و حسین (ع) خون و غیرت و محبوب خداست.

وی ادامه داد: مبارزه بی نظیر امام حسین، فضا و حرکتی ایجاد کرد که در همه زمان ها حسین (ع) نماد عزت و مشعل فروزان مبارزه با طاغوت های زمانه تا انتهای تاریخ باشد.

رئیس سازمان صدا و سیما افزود: در زمانه فعلی که نظام سلطه منطقه ما را به آتش کشیده، به لطف خدا و امام حسین(ع) جنگ آنها شکست خورده اما دشمنان دست بردار نیستند و تمام منطقه را ناامن کرده که به برکت امام حسین سرکوب خواهند شد.

عسکری تصریح کرد: استکبار جنگ نابرابر فرهنگی را در برابر ایران ایجاد کرده که در این جنگ هم با حماسه حسینی منهدم خواهند شد و اگر حماسه حسین(ع) نبود امروز بسیاری از جوانان ما در فتنه و فریب و بی اخلاقی که در جامعه ما از طریق ماهواره ها و فضای مجازی ایجاد می شود، از دست رفته بودند.

وی با بیان اینکه برکت امام حسین(ع) می تواند در تمام عرصه ها مددکار و یار ما باشد، گفت: امام راحل با نام مبارک حسین (ع) انقلاب و رژیم طاغوت را سرنگون و نظام اسلامی را برپا کرد و با نام حسین کشور ما ایستاده و مقاومت کرده و در حال تبدیل شدن به قدرت منطقه ای و جهانی است .

رئیس سازمان صدا و سیما اظهار داشت: مداحان حسینی که این حماسه بزرگ را روایت گری می کنند، موجب بصیرت افزایی در جامعه می شوند.

عسکری بیان داشت: امام حسین مدافع حقیقی ولایت بود و به برکت حسین(ع) می توانیم ولایت حقه الهی را در این مرز و بوم قدرت دهیم و طاغوت را شکست دهیم.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب تا کنون هر روز کشور و نظام ما به برکت امام حسین(ع) رشد پیدا کرده و دشمنان افول پیدا کرده اند و در آینده شاهد فروپاشی کافران خواهیم بود.