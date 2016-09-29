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۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۹

رئیس سازمان صدا و سیما مطرح کرد

مداحان با روایت‌گری حماسه حسینی موجب بصیرت افزایی می شوند

مداحان با روایت‌گری حماسه حسینی موجب بصیرت افزایی می شوند

بندرعباس - رئیس سازمان صدا و سیما گفت: مداحانی که حماسه حسینی را روایت گری می کنند، موجب بصیرت افزایی در جامعه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی علی عسکری پنجشنبه شب در آئین اختتامیه چهاردهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی که در حسینیه ثارالله بندرعباس برگزار شد، برگزاری این اجلاس را سنتی حسنه برای تکریم و تجلیل از پیرغلامان حسینی دانست و بیان داشت: حماسه حسینی حماسه خداست و حماسه اخلاص و عشق ورزیدن و فداکاری در راه خداست و حسین (ع) خون و غیرت و محبوب خداست.

وی ادامه داد: مبارزه بی نظیر امام حسین، فضا و حرکتی ایجاد کرد که در همه زمان ها حسین (ع) نماد عزت و مشعل فروزان مبارزه با طاغوت های زمانه تا انتهای تاریخ باشد.

رئیس سازمان صدا و سیما افزود: در زمانه فعلی که نظام سلطه منطقه ما را به آتش کشیده، به لطف خدا و امام حسین(ع) جنگ آنها شکست خورده اما دشمنان دست بردار نیستند و تمام منطقه را ناامن کرده که به برکت امام حسین سرکوب خواهند شد.

عسکری تصریح کرد: استکبار جنگ نابرابر فرهنگی را در برابر ایران ایجاد کرده که در این جنگ هم با حماسه حسینی منهدم خواهند شد و اگر حماسه حسین(ع) نبود امروز بسیاری از جوانان ما در فتنه و فریب و بی اخلاقی که در جامعه ما از طریق ماهواره ها و فضای مجازی ایجاد می شود، از دست رفته بودند.

وی با بیان اینکه برکت امام حسین(ع) می تواند در تمام عرصه ها مددکار و یار ما باشد، گفت: امام راحل با نام مبارک حسین (ع) انقلاب و رژیم طاغوت را سرنگون و نظام اسلامی را برپا کرد و با نام حسین کشور ما ایستاده و مقاومت کرده و در حال تبدیل شدن به قدرت منطقه ای و جهانی است .

رئیس سازمان صدا و سیما اظهار داشت: مداحان حسینی که این حماسه بزرگ را روایت گری می کنند، موجب بصیرت افزایی در جامعه می شوند.

عسکری بیان داشت: امام حسین مدافع حقیقی ولایت بود و به برکت حسین(ع) می توانیم ولایت حقه الهی را در این مرز و بوم قدرت دهیم و طاغوت را شکست دهیم.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب تا کنون هر روز کشور و نظام ما به برکت امام حسین(ع) رشد پیدا کرده و دشمنان افول پیدا کرده اند و در آینده شاهد فروپاشی کافران خواهیم بود.

کد مطلب 3782755

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