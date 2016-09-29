به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبادالله عبداللهی شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاح یادمان شهدای گمنام شهرستان دلفان با اشاره به اینکه ایران دارای بزرگترین معادن و ذخایر خدادادی است، اظهار داشت: امروز ما با مشکل آب مواجه نبوده بلکه در مدیریت منابع آب مشکل داریم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اضافه کرد: امروز ما ۷۱۱ میلیارد بشکه نفت داریم که اگر بخواهیم بر مبنای مهندسی و مسائل فنی ۲۴ درصد بازیافت داشته باشیم به عدد بزرگی می رسیم که این عدد چندصد هزار میلیارد تومان خواهد شد لذا باید تلاش کنیم بتوانیم این منابع بزرگ را به بهره برداری رسانده تا چهره فقر را از کشور بزداییم.

سردار عبداللهی با تاکید بر اینکه پروژه های نفتی و گازی برای ما بسیار حائز اهمیت هستند عنوان کرد: در دیدار با مقام معظم رهبری ایشان در مورد پروژه ستاره خلیج فارس در بندرعباس حساسیت نشان داده و فرمود این پروژه برای کشور بسیار اهمیت دارد و باید انجام شود.

وی پروژه ستاره خلیج فارس را بزرگترین پروژه از نظر محیط و مساحت در جهان دانست و گفت: این پروژه ۷۰۰ هکتار بوده که ۱۷ هزار جوان در آن مشغول تلاش و کوشش هستند لذا ما مطابق قولی که به رهبر انقلاب دادیم با اجرای این پروژه قبل از سال به کشور بنزین خواهیم داد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵ میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می شود، افزود: با توجه به اینکه مقام اول نفت و گاز را در جهان داریم ولی وارد کننده بنزین هستیم و این فاجعه است.

سردار عبداللهی اضافه کرد: امسال سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بوده لذا باید کلنگ ها را برداشته و در روند اجرای پروژه ها رو به جلو پیش برویم.

وی به وجود حدود ۱۰ میلیون جمعیت تحصیل کرده و چهار میلیون دانشگاهی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگر بر خداوند توکل کنیم همانگونه که در اوایل جنگ هیچ تجربه ای نداشتیم می توانیم به موفقیت برسیم ولی علت اینکه امروز مشکل داریم این است که کمتر برای خداوند کار می شود.

وی در رابطه با پروژه های استان لرستان گفت: پروژه یادمان شهدای گمنام دلفان یکی از مجموعه های خوب بوده و یک نوع کار فرهنگی است و آن را به خانواده شهدا تقدیم می کنیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء افزود: امروز حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان پروژه در استان توسط قرارگاه در حال اجراست از جمله این پروژه ها می توان به آزادراه خرم آباد - اراک و راه آهن خرم آباد - دورود اشاره کرد.

وی سد معشوره را جز سدهای که پیگیری های زیادی برای اجرای آن انجام شده است دانست و گفت: باید برای اجرای شدن این سد تلاش های زیادی صورت گیرد.

سردار عبداللهی افزود: در استان یک پروژه بزرگ به زودی اجرا خواهد داشت و ما به دنبال اجرایی شدن آن بوده زیرا موجب تحول لرستان خواهد شد.

وی اضافه کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور روند اجرای این پروژه مورد بحث قرار گرفت و با وزارتخانه مربوطه هماهنگی صورت گرفته است که امیدواریم اجرایی شود.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء گفت: ما تقبل کرده ایم در سراسر کشور عملیات اجرای ۱۰۰ نقطه را در حوزه سلامت، زیرساخت ها، فرهنگ و ... شروع کنیم که باید این موارد را بین استان های کشور تقسیم کنیم و استان های محروم در اولویت خواهند بود.

سردار عبداللهی افزود: ما ۹ استان را پذیرفته ایم که شامل آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، زاهدان و هرمزگان هستند که سطح محرومیت در آن ها بالا است.