  1. استانها
  2. گلستان
۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۷

دبیر هیئت والیبال گلستان:

۳ بازیکن گلستانی به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان دعوت شدند

۳ بازیکن گلستانی به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان دعوت شدند

گرگان – دبیر هیئت والیبال گلستان از دعوت ۳ بازیکن استان به اردوی رسمی تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان خبر داد.

قربان توسن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از سوی محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان، ۳۱ بازیکن از میان ۲۶۶ والیبالیست به نخستین مرحله اردوی رسمی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران دعوت شدند که در این میان نام سه بازیکن از استان گلستان دیده می‌شود.

وی افزود: احسان دانش دوست، بهزاد فتوحی فر و صابر کاظمی، بازیکنان گلستانی دعوت شده به مرحله نخست اردوی رسمی تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان هستند.

دبیر هیئت والیبال استان گلستان تصریح کرد: این اردو از ۱۰ تا ۱۹ مهرماه در سالن فدراسیون والیبال در تهران برگزار می‌شود و بازیکنان گلستانی باید خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند.

توسن ادامه داد: دعوت از سه بازیکن گلستانی به نخستین اردوی رسمی تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان نشان از ظرفیت‌های فوق العاده والیبال استان است.

وی یادآور شد: در اردوی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان که شهریورماه برگزار شده بود نیز ۱۲ بازیکن از استان گلستان حضور داشتند.

به گفته وی، تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان خود را برای حضور در رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا در سال ۲۰۱۷ آماده می‌کند.

کد مطلب 3782775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها