۳ بازیکن گلستانی به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان دعوت شدند

قربان توسن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از سوی محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان، ۳۱ بازیکن از میان ۲۶۶ والیبالیست به نخستین مرحله اردوی رسمی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران دعوت شدند که در این میان نام سه بازیکن از استان گلستان دیده می‌شود.

وی افزود: احسان دانش دوست، بهزاد فتوحی فر و صابر کاظمی، بازیکنان گلستانی دعوت شده به مرحله نخست اردوی رسمی تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان هستند.

دبیر هیئت والیبال استان گلستان تصریح کرد: این اردو از ۱۰ تا ۱۹ مهرماه در سالن فدراسیون والیبال در تهران برگزار می‌شود و بازیکنان گلستانی باید خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند.

توسن ادامه داد: دعوت از سه بازیکن گلستانی به نخستین اردوی رسمی تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان نشان از ظرفیت‌های فوق العاده والیبال استان است.

وی یادآور شد: در اردوی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان که شهریورماه برگزار شده بود نیز ۱۲ بازیکن از استان گلستان حضور داشتند.

به گفته وی، تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان خود را برای حضور در رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا در سال ۲۰۱۷ آماده می‌کند.