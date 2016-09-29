خلق آثار هنری فاخر عامل ارتقای هنر ارزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی عصر پنجشنبه در آیین رونمایی از کتاب «سرباز لشگر ۱۷علی بن ابیطالب(ع)» و اثر تجسمی ویژه ماه محرم با عنوان «هیهات منا الذله» در فرهنگسرای آینه اراک، با اشاره به ماموریت حوزه هنری در ارتباط با حمایت از هنرمندان متعهد و ارزشی و گسترش تولیدات فاخر هنری اظهار داشت: حوزه هنری یک نهاد انقلابی و تولید محور است و تلاش داریم که هنرمندان متعهد با ارایه آثار فاخر وارزشی در جامعه اثرگذار باشند.

وی افزود: ماموریت حوزه هنری تولید آثار فاخر مبتنی بر ارزش های انقلاب اسلامی و حمایت و ترغیب هنرمندان در ارتقای هنر ارزشی در جامعه در زمینه های مختلف است.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی خاطرنشان ساخت: هنرمندان با خلق آثار ارزشمند ئ فاخر طی دهه های اخیر موجب سرعت بخشیدن به اعتلای این نهاد انقلابی تولید محور شدند.

میرزایی ابراز امیدواری کرد باتعامل و وحدت بین هنرمندان و حوزه هنری هر سال شاهد خلق آثار بیشتر در همه حوزه های هنر ارزشی استان باشیم.

گفتنی است در این آئین از کتاب «سرباز لشکر ۱۷علی بن ابیطالب(ع)» نوشته رضا قاسمی و پوستر و اثر تجسمی ویژه ماه محرم با عنوان «هیهات منا الذله» اثر محمد ایمانی راد که با تیراژ دو هزار برگ در ماه محرم سال جاری توزیع می شود، رونمایی شد.