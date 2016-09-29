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۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۲:۱۷

مربی ذوب‌آهن اصفهان:

شاهین بوشهر فشار بسیار زیادی را به ذوب‌آهن وارد کرد

شاهین بوشهر فشار بسیار زیادی را به ذوب‌آهن وارد کرد

بوشهر - مربی تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: تیم فوتبال شاهین بوشهر بازی خوبی را ارائه داد و فشار بسیار زیادی را به ذوب‌آهن وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن استکی پنجشنبه‌شب در پایان بازی دو تیم شاهین شهرداری بوشهر و ذوب‌آهن اصفهان اظهار داشت: بوشهر میزبانی خوبی در این مسابقه جام حذفی داشت و تماشاگران این تیم نیز به خوبی تیم خود را مورد حمایت قرار دادند.

وی با تقدیر از تماشاگران خونگرم بوشهری در این مسابقه، خاطرنشان کرد: خوشبختانه موفق شدیم به هدف خود یعنی صعود از این مرحله از جام حذفی دست یابیم

مربی تیم ذوب‌آهن اصفهان اضافه کرد: یکی از مشکلات ما در این مسابقه رطوبت بالای هوای بوشهر بود که کار را برای بازیکنان ما سخت کرده بود.

وی خاطرنشان کرد: تیم شاهین نیز فشار بالایی را به بازیکنان ما وارد کرد و این فشار به حدی بود که در مسابقات آسیایی هم این فشار به ما وارد نشده بود.

استکی عملکرد داوران را مورد تمجید قرار داد و گفت: اعتراض بازیکنان به تیم داوری موضوع جدیدی نیست و بر اثر فشار مسابقه برخی بازیکنان اعتراضاتی را انجام می‌دهند که خوشبختانه مشکلی ایجاد نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ذوب‌آهن اصفهان در جام حذفی کشور در بوشهر به مصاف تیم شاهین شهرداری بوشهر رفت که موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه شش بر پنج به پیروزی برسد. بازی در وقت قانونی و وقت اضافی گلی در بر نداشت.

کد مطلب 3782782

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