احداث سد در پایین دست سد گتوند راهکار رفع شوری آب است

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی عصر امروز پنج شنبه در جشنواره ملی شکرانه خرما در اتاق بازرگانی خرمشهر، توجه به مسائل آب و خاک و مشکلات شوری را نیز اصل مهم در کاهش مشکلات کشاورزی استان دانست و اظهار کرد: برای رفع شوری آب برنامه هایی در وزارت نیرو دنبال می شود تا سدهایی در پایین دست احداث شود و همچنین علاج بخشی به سد گتوند نیز در دستور کار قرار گیرد .

وی، پیش بینی برنامه هایی در زمینه های مختلف آموزش، اطلاع رسانی، ترویج فرهنگ مصرف و توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی با کمک به کارگاه های بسته بندی و رعایت استاندارهای مورد نظر را از جمله راهکارهای کمک به کشاورزی و پرورش نخیلات در استان دانست و بر لزوم رفع مشکلات موجود در این راه از جمله اعطای تسهیلات بانکی تاکید کرد.

اختصاص بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به احیای اراضی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه به اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری رهبری در خوزستان اشاره کرد و گفت: سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای احیای اراضی استان های ایلام و خوزستان اختصاص یافته و این اعتبار معادل پنج برابر اعتباری است که در ۵۰ سال گذشته در زمینه کشاروزی تخصیص یافته و هزینه شده است.

وی ادامه داد: این طرح پیشرفت خوبی دارد و در ۲۰ شهرستان در حال انجام است و حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قرار است سطح توایدات کشاورزی را از ۱۴ و نیم میلیون تن طی افق ۱۴۰۴ به ۲۵ میلیون تن برساند.

چنگلوایی به سهم خرمشهر از اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری هم اشاره کرد و افزود: سهم خرمشهر از این میزان ۱۰ هزار هکتار است که اعتباری معادل یک صد و ۷۰ میلیارد تومان برای آن تخصیص داده شده ا و با پیگیری های انجام شده، ۶هزار هکتار دیگر به مساحت قبل اضافه شد که مراحل نهایی را سپری می کند.

وی از خرما به عنوان یکی از محصولات با جایگاه ویژه در اجرای این طرح یاد کرد و یادآور شد: خرما با توجه به سهمی که در ایجاد اشتغال و اقتصاد ملی، ایجاد امینت در شهرهای مرزی دارد بسیار مهم است و وزارت کشاورزی نیز برای توسعه کمی و کیفی این محصول برنامه های خوبی دارد.

خرما بیشترین محصول زیر کشت در بین محصولات باغی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه خرما بیشترین محصول زیر کشت در بین محصولات باغی استان را دارد، توضیح داد: از بین ۴۳ هزار هکتار محصولات باغی، ۶۳ درصد سطح زیر کشت مربوط به خرما است و ۳۵ هزار نفر به صورت مستقیم در زمینه تولید خرما مشغول به کار هستند و از مجموع کل حجم یک صد و ۷۰ تن صادرات خرمای کشور، ۶۵ تا ۷۰ تن و بین ۴۰ تا ۵۰ درصد به خرمای خوزستان اختصاص دارد.

چنگلوایی از خرمشهر به عنوان نماد خرما با پیشینه تاریخی در این عرصه یاد کرد و از پیش بینی برنامه های ویژه برای افزایش سطح زیر کشت و همچنین میزان تولید این محصول در این شهر طی برنامه های دوم و سوم توسعه خبر داد.

وی بر اهمیت نقش کشاورزی تاکید کرد و ادامه داد: کشاورزی علاوه بر نقش اصلی خود که در ایجاد امنیت غذایی و تولید غذا دارد، نقش مهمی را نیز در ایجاد اشتغال، صادرات، تولید ناخالص داخلی می تواند داشته باشد بر همین اساس و با توجه به اهمیت این بخش ظرف سه ساله اخیر دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای را به بخش کاشورزی داشته و شاهد موفقیت های خوبی در این بخش بوده ایم.

رسیدن مجدد به خودکفایی تولید گندم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به برشماری برخی از این دستاوردها پرداخت و عنوان کرد: در فاصله سال های ۹۲ تاکنون تولیدات بخش کشاورزی به میزان ۱۵ و نیم درصد افزایش یافته که به عنوان نمونه می توان به رسیدن مجدد به خودکفایی تولید گندم با تولید ۱۴ و نیم میلیون تن و افزایش ۳۸۰ هزار تن نیشکر در دو سه سال اخیر اشاره کرد.

وی اضافه کرد: همچنین دست یافتن به رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی از دیگر موفقیت به دست آمده در بخش کشاورزی است که باعث می شود رشد اقتصادی که در دیگر زیربناهای بوده را بپوشاند.

چنگلوایی از بهبود تراز منفی تجاری سال ۹۴ که معادل منفی ۸.۴ درصد بوده نیز خبر داد و تصریح کرد: همچنین قیمت نهاده های کشاورزی به دلیل نظارت بر کیفیت، تامین به موقع، ورود و عرضه مواد کشاورزی در کالای بورس برای نخستین بار، تثبیت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، توجه ویژه به مکانیزاسیون و اختصاص تسهیلات کم بهره برای این بخش را از دیگر فعالیت های انجام شده در دولت یازدهم دانست.

وی همچنین تعیین اعتبار ۱۰ میلیارد دلاری از محل اعتبارات صندق ملی برای مهار و تامین آب با همکاری ۲ زوارتخانه نیرو و کشاورزی را از مهمترین اقدامات صورت گرفته در بخش کشاورزی طی سال های اخیر اعلام کرد و گفت: از این میزان یک و نیم میلیارد دلار در سفر رئیس جمهور در سال ۹۲ به خوزستان اختصاص یافت .