به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه پنجشنبه در کارگروه اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابلاغی آن نسخه بی بدیلی برای هر کشوری است تا بتواند سرافرازانه ادامه حیات دهد.
وی برجام و توفیقات آن را در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحرک در فضای بین الملل دانست و افزود: با دشمنیها، توطئهها و دسیسهها تحول در اقتصاد داخلی سخت بود که با اقتصاد مقاومتی حاصل شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تحولات ایجاد شده پس از برجام اشاره کرد و ادامه داد: برجام و اجرای اقتصاد مقاومتی اثر دو جانبه داشت، تعامل با جهان را روان کردیم و در بخش امنیت اقتصادی ارز را ثابت نگه داشتیم.
وی با بیان اینکه تلاش کردیم به طور مداوم گرهها را باز کنیم، تصریح کرد: بخش اعظم گرهها مربوط به ساختارهای درهم تنیده بوده و تنها ۱۰ درصد مربوط به مسائل خارجی و مابقی ساختارهای درهم تنیده داخلی است.
ربیعی با تاکید بر اینکه دولت در زمینه ایجاد آرامش در جامعه موفق بوده است، خاطرنشان کرد: جامعه به آرامش و امنیت روانی نیاز داشت و این گام برداشته شد تا مردم به تله فقر نیفتند و خوشبختانه در این حوزه موفق بودیم.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید تاکنون برای ۱۱ میلیون زن و کودک بیمه و برای ۱۷ هزار بچه یک وعده غذای گرم فراهم کرده و پوشش بیمهای را گسترش داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مسکن حمایتی و اتمام مسکن مهر در این دولت خبر داد و اضافه کرد: تا پایان بهار سال آینده مسکن حمایتی خانوادههای دارای دو معلول در کشور به پایان میرسد.
ربیعی در پایان یادآور شد: هیچ استانی متحول نمیشود مگر اینکه ذهنیت مسئولان و نخبگان آن تغییر کرده و هم نظری بین نخبگان و مسئولان ایجاد شود.
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