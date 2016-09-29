به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه پنجشنبه در کارگروه اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی آن نسخه بی بدیلی برای هر کشوری است تا بتواند سرافرازانه ادامه حیات دهد.

وی برجام و توفیقات آن را در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحرک در فضای بین الملل دانست و افزود: با دشمنی‌ها، توطئه‌ها و دسیسه‌ها تحول در اقتصاد داخلی سخت بود که با اقتصاد مقاومتی حاصل شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تحولات ایجاد شده پس از برجام اشاره کرد و ادامه داد: برجام و اجرای اقتصاد مقاومتی اثر دو جانبه داشت، تعامل با جهان را روان کردیم و در بخش امنیت اقتصادی ارز را ثابت نگه داشتیم.

وی با بیان اینکه تلاش کردیم به طور مداوم گره‌ها را باز کنیم، تصریح کرد: بخش اعظم گره‌ها مربوط به ساختارهای درهم تنیده بوده و تنها ۱۰ درصد مربوط به مسائل خارجی و مابقی ساختارهای درهم تنیده داخلی است.

ربیعی با تاکید بر اینکه دولت در زمینه ایجاد آرامش در جامعه موفق بوده است، خاطرنشان کرد: جامعه به آرامش و امنیت روانی نیاز داشت و این گام برداشته شد تا مردم به تله فقر نیفتند و خوشبختانه در این حوزه موفق بودیم.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید تاکنون برای ۱۱ میلیون زن و کودک بیمه و برای ۱۷ هزار بچه یک وعده غذای گرم فراهم کرده و پوشش بیمه‌ای را گسترش داده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مسکن حمایتی و اتمام مسکن مهر در این دولت خبر داد و اضافه کرد: تا پایان بهار سال آینده مسکن حمایتی خانواده‌های دارای دو معلول در کشور به پایان می‌رسد.

ربیعی در پایان یادآور شد: هیچ استانی متحول نمی‌شود مگر اینکه ذهنیت مسئولان و نخبگان آن تغییر کرده و هم نظری بین نخبگان و مسئولان ایجاد شود.