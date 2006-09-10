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۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۳۳

امروز در امان؛

مبارك با عبدالله دوم درباره تحولات لبنان و فلسطين رايزني مي كند

رئيس جمهوري مصر در خلال ديدار كوتاه و غير منتظره خود به اردن با شاه اين كشور در مورد آخرين تحولات منطقه بحث و تبادل نظر مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،"حسني مبارك" رئيس جمهوري مصر ساعاتي پيش طي ديداري غير منتظره وارد امان پايتخت اردن شد.

"مبارك" به محض ورودش به امان، مذاكرات خود را با "ملك عبدالله دوم" شاه اردن كه درفرودگاه به استقبال وي رفت ، آغاز كرد.

يك منبع دركاخ پادشاهي اردن اعلام كرد : بررسي تحولات لبنان و همچنين بررسي آخرين اوضاع سرزمين هاي اشغالي فلسطين مهمترين محورهاي مذاكرات مبارك وشاه اردن را تشكيل مي دهد.

تبادل نظر درمورد فعال كردن روند صلح عربي - اسرائيلي نيز از ديگر موضوعاتي است كه در خلال سفر كوتاه "مبارك" به اردن مورد بررسي قرار مي گيرد.

کد مطلب 378279

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