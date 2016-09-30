به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی پنج شنبه شب در اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی مریوان که با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در محوطه دریاچه زریبار این شهر برگزار شد، گفت: تئاتر خیابانی در اوج نابسامانی های زمان جنگ تحمیلی به طور خودجوش به وسیله هنرمندان مریوانی در این شهر پایه گذاری شد.

وی عنوان کرد: مسئله مذکور حاکی از این است که مردم مریوان زمانی که تحت وحشیانه ترین بمباران های شیمیایی و حملات هوایی و توپخانه ای رژیم بعث عراق قرار داشتند به فکر آینده بودند و تئاتر خیابانی را دست‌مایه امیده به آینده قرار دادند.

وی بیان کرد: جای بسی خوشحالی است که امروز با تلاش هنرمندان و حمایت های مسئولان کشوری و استانی و شنهرستانی جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با کیفیت بهتر و شکوه بیشتری برگزار می شود.

استاندار کردستان ادامه داد: علارغم اینکه فضاهای فرهنگی در کردستان بسیار کم است ولی هنرمندان استان منتظر ایجاد این فضاها نشدند و هنر خود را به خیابان ها آورده و به مردم عرضه کردند.

زاهدی اظهارداشت: تئاتر خیابانی مریوان نشان بارز هنر و خلاقیت مردم این دیار است که در طول سال های دفاع مقدس برای ایجاد روحیه نشاط و امید و صیانت از ارزش ها و فرهنگ های بومی استان شکل گرفت.

وی بیان کرد: حضور بهروز غریب پور نویسنده و کارگردان کُرد برجسته کشور نشان دهنده این است که تئاتر خیابانی مریوان امروز در میان هنرمندان جای خود را بازکرده و امیدواریم سنوات آینده با کیفیت بهتر و با مشارکت گروه های بیشتری برگزار شود.