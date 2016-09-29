به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو شامگاه پنج شنبه در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی استان گلستان اظهار کرد: منابع و مصارف استان فاصله بسیاری دارد و گاهی این فاصله تا ۱۹۹ درصد می‌رسد و استان مشمول جریمه می‌شود.

وی افزود: گلستان برای ایجاد تحول نیازمند طرح‌های اساسی و تحول زاست و با همین نگاه در راستای استان مجازی و کارورزی در زمینه آی سی تی به عنوان اولین استان ورود کردیم.

استاندار گلستان با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار رسمی ۴۹ درصد جمعیت استان روستایی است، ادامه داد: روستاها نقش به سزایی در توسعه استان دارند و به همین دلیل راهی جز ایجاد درآمد پایدار در روستاها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه حاشیه نشینی شهرها به دلیل توسعه نیافتن روستاها اتفاق افتاده است، تصریح کرد: باید توسعه روستایی با درآمد پایدار از طریق دانش بومی و فناوری روز و با ایجاد بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود.

صادقلو با تاکید بر اینکه استان گلستان نیازمند پشتیبانی در بخش‌های مختلف به ویژه در فراهم شدن زیرساخت هاست، خاطرنشان کرد: منطقه آزاد یکی از زیرساخت هاست که رئیس جمهور قول داد و دولت نیز به وظیفه‌اش عمل کرد و دو بار آن را به مجلس فرستاد و این بار باید از تمام ظرفیت‌ها بهره برد تا این لایحه نهایی شود.

وی بیان کرد: راه آهن یکی دیگر از ظرفیت هاست که ۲۶ درصد از راه آهن اینچه برون در این دولت با ۷۶ میلیارد تومان به پایان رسید و باید تبدیل به ارزش افزوده شود.

استاندار گلستان با بیان اینکه هم اکنون تنها دو میلیون تن از ظرفیت راه آهن استفاده می‌شود و اگر به ۱۰ میلیون تن نرسد ارزش افزوده در آن اتفاق نمی افتد، گفت: اگر ریل عریض اجرا نشود ترکمنستان بیشترین استفاده از این راه آهن را خواهد برد.

وی افزود: راه آهن گرگان – مشهد نیز از قول‌های سفر رهبری و رئیس جمهور بوده اما دچار پیچیدگی‌هایی شده است که باید آنها را رفع کرده و این پروژه محقق شود.

صادقلو بر تغییر الگوی کشت در استان تاکید کرد و ادامه داد: در مقطعی استان دارای ۱۶۵ هزار هکتار کشت پنبه بود اما ۳۶ واحد پنبه پاک کنی ما تعطیل شد.

وی یادآور شد: این مباحث اساسی و نقشه راه استان در اقتصاد مقاومتی باعث شده استان تکان بخورد، امید ایجاد شده و اشتغال و تولید در گلستان رونق پیدا کند.