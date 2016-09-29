بی لیاقتی مسئولان عاملی کلیدی در مشکلات نخیلات خرمشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی فر عصر امروز پنج شنبه در جشنواره شکرگذاری خرما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن کشاورزی خرمشهر، اظهار کرد: محصول خرما برای این منطقه بسیار مهم است و حکم ناموس کشاورزان را دارد اما اینک محصولات کشاورزی به دلایل مختلفی در شرایط بدی قرار دارد.

وی، نالایقی مسئولان را عاملی کلیدی در مشکلات نخیلات خرمشهر دانست و بیان کرد: سزاوار نیست مزارع صنایع نیشکر سبز و آباد بمانند و همزمان نخیلات سبز نشوند. مسئولان باید بدانند هر چند کشاورزان دستشان از پایتخت کوتاه است اما گلایه ها را پیش خدا برده و عاملان نابودی زمین هایشان را نفرین می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاروزی خرمشهر در ادامه، از متولیان دولتی کشاورزی خواست نسبت به رفع مشکلات نخیلات هر چه سریعتر اقدام کنند و وزارت کشاورزی و سایر مسئولان خواست به جهاد کشاورزی خوزستان کمک کنند.

لزوم داشتن نگاهی ویژه به کشاورزی خرمشهر و آبادان

حسینی فر بر لزوم داشتن نگاهی ویژه به کشاورزی خرمشهر و آبادان تاکید کرد و گفت: هزینه های گزافی که معادل ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و به بنگاه های کوچک اختصاص یافته است؛ نمونه هایی از پروژه های شکست خورده که نه دولت حاضر به تکمیل آنها و نه بخش خصوصی مسئولیت آن ها را تقبل می کند با وجود اینکه می توانست این هزینه ها در بخش کشاورزی که با توجه به وجود زیرساخت ها، عامل اشتغال آفرینی است هزینه شود و شاهد اقدامات مثمرثمری بود.

وی از دولت خواست همکاری بیشتری با بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی و رفع مشکلات مختلف این بخش داشته باشد و گفت: ۷۰ درصد جامعه بخش خصوصی است و چرا برای این بخش مانع گذاشته شده و قوانین مزاحم تعریف می شود.

در مسیر بخش خصوصی سنگ اندازی می شود

حسینی فر همچنین از تعیین تعرفه برای صادرات یونجه به عنوان نمونه ای از سنگ اندازی ها در مسیر بخش خصوصی در زمینه کشاورزی یاد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معاون و کشاورزی خرمشهر در ادامه به برشماری مشکلات کشاورزی در خرمشهر پرداخت و عنوان کرد: مسائلی همچون شوری آب و خاک، انهاری که تاکنون زهکشی نشده، باقی مانده های دوران جنگ تحمیلی و همچنین وجود حیوانات وحشی همچون گراز از مهمترین مشکلات کشاورزی در منطقه است.

وی در پایان، راهکارهایی را برای بهبود و ضعیت کشاورزی ارائه کرد و افزود: تعریف طرح احیای نخیلات آبادان و خرمشهر، راه اندازی کارگاه های فرآوری خرما، کمک و حمایت دولت و همچنین راه اندازی ستاد پیشگیری از مشکلات کشاورزی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و بانک ها از جمله اقداماتی است که می تواند در راستای توسعه کشاورزی انجام شود.

به گزارش مهر، نخستین جشنواره ملی شکرگذاری خرما با حضور مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، امام جمعه خرمشهر و برخی مسئولان این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم از ۴۰ نفر از فعالان حوزه کشاورزی اعم از عوامل اجرایی جشنواره و کارمندان جهاد کشاورزی خرمشهر و تولید کنندگان برتر استان تقدیر شد .

استاندار خوزستان نیز امروز با هدف شرکت در این جشنواره به خرمشهر سفر کرد که به علت تاخیر، نشستی صمیمی را با کشاورزان و عوامل اجرایی جشنواره داشت.