اتهام فیش های نجومی به جامعه پزشکی بی انصافی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی در بیست و چهارمین کنگره جراحان ارتوپدی ایران که در مرکز همایش های رایزن برگزار شد، افزود: در جلسات متعدد شورای عالی بیمه که با حضور همه اعضا برگزار شده است بر عدالت بین رشته ای تاکید جدی شده است.

وی با بیان اینکه تعرفه های ارتوپدی با توجه به نوع خدمات ارائه شده از سوی این گروه ازپزشکان نیازمند بازنگری های جدی واساسی است اظهارامیدواری کرد:تعرفه های ارتوپدی هرچه سریعتراصلاح شود.

زالی ضمن هشدار درباره عواقب ترویج پزشک ستیزی در کشور، خاطرنشان کرد: بی تردید پزشک ستیزی می تواند برای کل جامعه بحران های جدی ایجاد نماید. حال آنکه اعتماد میان پزشکان و مردم شالوده اساسی نظام سلامت کشور است. بنابراین باید عنصر اعتماد را به عنوان اولویت اصلی بین مردم و جامعه پزشکی قلمداد نماییم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد جامعه پزشکی کشور دارای پرونده شفاف مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که برخی افراد در یک پستوی شبهه دار میلیاردها تومان درآمد کسب می کنند اما یک ریال هم مالیات نمی دهند که این رویه خطرناک است.

زالی با بیان اینکه بر اساس آمارهای رسمی گفته می شود حدود ۴۰ درصد تولید داخلی کشور نیز فرارهای مالیاتی دارند، تاکید کرد: با این حال اکثریت جامعه پزشکی به اذعان نهادهای مربوطه نه تنها از پرداخت مالیات فرار نمی کنند بلکه بسیار شفاف هم عمل می کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه جامعه خدوم پزشکی که شبانه روز در حال خدمت رسانی به اقشار مختلف جامعه است بی دلیل هدف هجمه های مختلف و به ناحق قرار گرفته است، گفت: بی انصافی ها در حدی است که وقتی حتی درباره فیش های نجومی هم صحبت می شود باز هم به جامعه پزشکی نیز خدشه وارد می کنند که این کمال بی انصافی است.