سفر ولیعهد عربستان به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آناتولی» ترکیه، شاهزاده «محمد بن نایف بن عبد العزیز» ولی عهد عربستان در جریان این سفر رسمی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. این دومین دیدار طرفین طی ۱۰ روز گذشته است.

اردوغان و بن نایف قبل از این در تاریخ ۲۱ سپتامبر جاری در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک را هم دیدار کرده بودند.

طرفین در دیدار مذکور آخرین تحولات اوضاع خاورمیانه و موضع آنکارا و ریاض در قبال آنرا مورد بررسی قرار داده و درباره راه های همکاری دو جانبه به ویژه در زمینه امنیتی گفتگو کرده بودند.